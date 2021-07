Jakimowicz i Ogórek ostro o TVN. „Śpieszcie się szmaciarze”; „Pracują dla obcego kapitału”

Stacja TVN 24 wciąż nie doczekała się decyzji o przedłużeniu koncesji na nadawanie w Polsce. Tymczasem forsowana przez PiS ustawa „anty-TVN” może zupełnie wykluczyć medialną działalność koncernu Discovery w naszym kraju. Amerykanie są właścicielami nie tylko TVN 24, ale też wszystkich pozostałych stacji związanych marką TVN. 11 sierpnia rozpocznie się posiedzenie Sejmu, na którym ma pojawić się także wspomniany projekt ustawy.

Co zrozumiałe, przedstawiciele różnych opcji politycznych korzystają z zamieszania, by zadawać mocne ciosy swoim oponentom i uzasadniać bądź krytykować przyszłe zmiany. W „wymianę uprzejmości” włączyli się jednak także sami dziennikarze TVP. Magdalena Ogórek w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw oceniła, że w TVN programy prowadzone są „w takim duchu, jakby to miał być ostatni dzień tej stacji”. – Oni pracują dla obcego kapitału – podkreślała w rozmowie z Sebastianem Kaletą.

Jakimowicz: Jestem za nieprzedłużaniem jak mało kto

Jarosław Jakimowicz do sprawy odniósł się na Instagramie, pod memem Tygodnika „Nie”, przedstawiającego go w roli prowadzącego programu „Uwaga!”. Stwierdził, że „jest na tak” i wrócił do „skandalicznego” w jego ocenie materiału TVN na swój temat. Nazywał go „komedią” i „szambem”. „Domyślacie się Państwo, że jestem za nie przedłużaniem tym szmaciarzom koncesji jak mało kto. Śpieszcie się szmaciarze zadawać pytania” – dodał na koniec wpisu.

Jakimowicz i Ogórek wspólnie prowadzą w TVP Info program "W kontrze". Portal Wirtualnemedia.pl. poinformował ostatnio, że w przyszłości będzie on nadawany przez siedem dni w tygodniu. – Szefostwo TVP Info ma do nas zaufanie, widzowie lubią nas oglądać, więc pozostaje sobie życzyć, żeby co najmniej utrzymać ten poziom. Choć oczywiście będziemy pracowali nad jego podniesieniem — mówił w rozmowie z portalem Jakimowicz.

