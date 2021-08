Wojewódzki uderza w Kukiza i pisze o wstydzie. „Natalię przepraszam za zdjęcie w fatalnym towarzystwie”

W trakcie środowego posiedzenia Sejmu, w trakcie którego ważyły się losy „lex TVN” opozycja wygrała głosowanie w sprawie odroczenia obrad. Jednak marszałek Sejmu po przerwie ogłosiła reasumpcję głosowania, czyli ponowne rozpatrzenie sprawy przez parlament.

Na zwrot akcji wpływ miały głosy trzech posłów Kukiz'15, którzy na początku zagłosowali za odroczeniem obrad, ale jeden z nich Jarosław Sachajko tłumaczył, że to wynik pomyłki. Po przerwie trzech posłów ugrupowania, w tym sam Paweł Kukiz zagłosowali za reasumpcją, a potem przeciw odroczeniu obrad Sejmu. Później trzech posłów Kukiza poparło samo „lex TVN”. To wywołało ogromną krytykę zwróconą w kierunku rockmana.

Prezenter TVN Kuba Wojewódzki odniósł się do sprawy głosowania Kukiza na swoim Facebooku.

„ Paweł Kukiz wykonywał kiedyś numer Całuj mnie. Teraz już wiemy kogo i w co ” – napisał Wojewódzki. „ Jest mi wstyd. Za moją naiwność i głupie sentymentalne koleżeństwo. Za punk rocka. Za te wszystkie wspólne lata. Za Jarocin 93. Za wieczorne rozmowy. Za gówniarski idealizm ” – dodał.

Wpis opatrzył zdjęciem z Pawłem i Natalią Siwiec z czasów, gdy oboje byli gośćmi jego programu. Do spisu dodał też dwa postscripta: „ On wygląda tak, jak ja się czuję... ” oraz „ Natalię przepraszam za zdjęcie w fatalnym towarzystwie ”.

„To jakiś rodzaj moralnego bankructwa”

Do głosowania Kukiza w Sejmie Wojewódzki odniósł się też w rozmowie z TVN24.

– To jest niebywałe, że człowiek, który całe życie był solistą, okazał się chórzystą i to w fałszującym chórze. Człowiek, którego znam od 40 lat, który walczył z monopartią, z orwellowskim, opresyjnym systemem, dzisiaj staje się tego systemu rekonstruktorem – ocenił dziennikarz TVN. – Dla mnie 11 sierpnia skończył się w Polsce punk rock, skończyła się w Polsce jakaś cześć muzyki rockowej, jakiś rodzaj idealizmu, jakiś rodzaj idealistycznego gówniarswa – dodał.

Odniósł się również do samego Pawła Kukiza. – Jeśli została cząstka Pawła Kukiza, takiego, jakiego pamiętamy kiedyś, to on siedzi dziś w domu i jest przerażony. Ten człowiek jest uzależniony od tłumu. Dziś wybrał sobie dziwny sposób pozyskiwania elektoratu, ale chyba dotarło do niego od grona licznych przyjaciół, byłych przyjaciół, że został sam. A w przypadku i polityka i muzyka rockowego to jest jakiś rodzaj moralnego bankructwa – ocenił. – Właściwie, Paweł, powinienem skierować moje słowa, że za ciebie i za siebie wszystkich chciałbym przeprosić – dodał na koniec.

