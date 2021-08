Nie żyje Una Stubbs. W „Sherlocku” stworzyła niezapomnianą rolę

O śmierci Uny Stubbs informuje telewizja BBC, cytując oświadczenie synów gwiazdy, Joe i Christiana Hensona oraz Jasona Gilmore'a. „Mama odeszła spokojnie dzisiaj w Edynburgu, z rodziną u swojego boku” – czytamy w krótkim oświadczeniu, w którym bliscy aktorki zaapelowali o uszanowanie ich żałoby.

Una Stubbs – 50 lat na scenie

Smutek z powodu śmierci Uny Stubbs wyraziła publicznie agentka gwiazdy, Rebecca Blond, która reprezentował aktorkę przez ponad 20 lat. „Jesteśmy ogromnie zasmuceni, bo straciliśmy dziś nie tylko wspaniałą aktorkę, której niezwykle różnorodna kariera na scenie i ekranie trwała przez ponad 50 lat, od Till Death Us Do Part do Sherlocka , przez pamiętne występy na West Endzie, w Old Vic, Donmar Warehouse, Sheffield Crucible i National Theatre, ale również nikczemnie zabawną, elegancką, stylową, pełną wdzięku, hojną, życzliwą i wierną przyjaciółkę” – czytamy w jej oświadczeniu.

Una Stubbs urodziła się 1 maja 1937 roku w Londynie. W latach 1958-1959 stała się rozpoznawalna dzięki reklamom czekoladek Rowntree – „Dairy Box” . W trakcie trwającej blisko pół wieku kariery występowała w teatrze, w serialach i filmach. W serialu „Sherlock” (2010-2017) wcielała się w rolę charyzmatycznej gospodyni, pani Hudson.

