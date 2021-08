„SKUTE BOBO”. Mata miesiąc przed premierą drugiego solowego albumu wydał nowy kawałek

Piosenka „SKUTE BOBO” w sobotę 21 sierpnia pojawiła na kanale YouTube Gombao 33 oraz na Spotify. Nie jest jasne, czy mamy do czynienia z większym projektem pobocznym reprezentanta SBM Label i Gombao 33, czy też jest to jednorazowe nagranie. Wcześniej w tym roku raper wypuścił kawałki „Patoreakcja”, „La la la (oh oh)” z White 2115 i „Kiss cam (podryw roku)”.

Na 21 września zaplanowana jest premiera drugiego solowego albumu Maty, zatytułowanego "Młody Matczak". Już w przedsprzedaży krążek osiągnął status platynowej płyty.

„Patointeligencja”, która swoją premierę miała w grudniu 2019 roku, przysporzyła Macie dużej popularności. Wydany miesiąc później debiutancki album rapera „100 dni do matury” uzyskał status potrójnie platynowej płyty, a muzyk został pozytywnie oceniony przez krytyków.

Michał Matczak

21-letni Mata, a właściwie Michał Matczak, jest absolwentem elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie. Jego ojcem jest prof. Marcin Matczak, polski radca prawny, specjalista w zakresie teorii prawa, który od początku kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku regularnie występuje w mediach i określany jest jako „jeden z największych krytyków działań PiS”.

W kwietniu Mata wydał minialbum „Fumar Mata” i trafił pod skrzydła wytwórni SBM Label, która wspiera także m.in. Solara, Białasa czy Bedoesa. We wrześniu 2019 roku udzielił obszernego wywiadu CGM, w którym przyznał, że nie jest dzieciakiem z bloków, tylko „szczylem z klasy średniej, wychowywanym na strzeżonym osiedlu, który zajawił się rapem przez »Jesteś Bogiem«”. Jak mówił, gdy po raz pierwszy pojechał do studia nagraniowego, towarzyszył mu jego ojciec. Zresztą to właśnie prof. Marcin Matczak miał wymyślić swojemu synowi pseudonim artystyczny – w 2012 roku podczas wakacji. Mata zapewniał podczas wywiadu, że jego rodzice wspierają jego karierę jako rapera.

