Kanye West rozpoczął procedurę zmiany imienia. Dokumenty już złożone

W formularzu przedłożonym przed urzędnikami w Los Angeles jako argumentację dla zmiany imienia Kanye West wpisał „przyczyny osobiste”. Gwiazda muzyki, dyktator mody i kandydat na prezydenta mówił o zmianie imienia w momencie wydania albumu zatytułowanego właśnie „Ye”. Na Twitterze napisał wówczas, że byt znany formalnie jako Kanye West od teraz jest YE.

44-latek podkreślał we wcześniejszych wywiadach, że nowe imię będzie dla niego miało religijne znaczenie. – Sądzę, że „ye” to najczęściej używane słowo w Biblii i w Biblii znaczy „ty” – mówił w 2018 roku, omawiając swoją płytę. – Więc jestem tobą, jestem nami, to my. To przeszło od Kanye, co znaczy „jedyny” do samego Ye, co jest odbiciem naszego dobra, naszego zła, naszego zmieszania, wszystkiego – tłumaczył.

Fani wciąż czekają na najnowszy album gwiazdora, zatytułowany „Donda”, po jego matce. Premiera tego wydawnictwa była przekładana już kilka razy. Raper jest także w trakcie rozwodu z Kim Kardashian i deklarował, że wystartuje w wyborach na prezydenta w roku 2024.

