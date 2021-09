Spięcie Nergala z kierowcą Ubera. „To jest reklama dla Ukrainy”

Do tej pory Nergal kojarzył się szerokiej opinii publicznej głównie z muzyką metalową, krytyką religii i niechęcią do rządzących w Polsce polityków. Teraz jednak lider grupy Behemoth postanowił dołożyć do tego scenki z celebryckiego życia, a konkretnie kłótnię z kierowcą Ubera.

Na swoim InstaStory Nergal przez krótki czas pokazywał nagranie, na którym wyzywa kierowcę. – To jest reklama dla Ukrainy niestety i dla tej coraz gorszej aplikacji – mówił, pokazując twarz mężczyzny i tablicę rejestracyjną jego pojazdu. Nazwał też kierowcę „p***onym idiotą” i „p***onym kretynem” w języku angielskim.

Poszło o pozycję, w jakiej Nergal rozsiadł się w taksówce. Muzyk założył nogę na nogę, a czubek jego buta sięgał w okolice przerwy między przednimi fotelami. Kierowca zwrócił mu uwagę i zdenerwowany oświadczył, że nie pojedzie, dopóki pasażer go nie posłucha.

Czy założona noga może obrażać?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w niektórych kulturach pokazywanie podeszwy stopy lub buta jest odbierane jako brak szacunku czy wręcz pogarda. Mogło też zwyczajnie chodzić o obawę przed pobrudzeniem foteli. Jak ostatecznie dowiedzieliśmy się z innego filmiku, Darski znalazł drugi pojazd, który zawiózł go do celu. Tym razem chwalił „rozsądnego" kierowcę, któremu nie przeszkadzało ułożenie jego nogi.

