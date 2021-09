Kreacja Steczkowskiej z Opola zwróciła uwagę fanów. Gwiazda dopytuje: Udana?

W pierwszy weekend września tego roku oczy fanów polskiej muzyki zwrócone są na Opole – to tam odbywa się 58. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Podczas rozpoczętej w piątek imprezy występowali zarówno debiutanci („Karolinka” trafiła do Ani Byrcyn), jak i weterani i weteranki polskich scen, m.in. Justyna Steczkowska czy Edyta Górniak. Występ tej drugiej jest zresztą szeroko komentowany, a to za sprawą jej wykonania „Nie pytaj o Polskę” Grzegorza Ciechowskiego, nagraną z zespołem Obywatel GC.

Także Steczkowska wywołała spore zainteresowanie, nie tylko swoim wykonaniem „Grande Valse Brillante” Ewy Demarczyk, ale też kreacją i fryzurą. Wiele osób upatruje w jej stylizacji chęć upodobnienia się do zmarłej w sierpniu 2020 roku Demarczyk, chodzi m.in. o charakterystyczną grzywkę.

Steczkowska zmienia fryzurę, tak wyglądała w Opolu. Dopytuje fanów

Już po występie Steczkowska zamieściła na Instagramie serię zdjęć w nowej kreacji, pytała też fanów:

„Jak Wam się podobał dzisiejszy występ? A przy okazji, udana stylizacja?”.

Pod postem posypał się grad pochwał i uznania, nie tylko dla stylizacji, ale i wykonania utworu Demarczyk. „A stylizacja... jak zawsze, można zwijać szczękę z podłogi”; „Uwielbiam jak Pani śpiewa »Grande Valse Brillante«” – to tylko niektóre z nich.

instagram