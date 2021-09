Trzaskowski bronił żony posła PiS. Krytykowana uczestniczka „Top Model” odpowiedziała

Marianna Schreiber to nie tylko uczestniczka najnowszego sezonu „Top Model”, ale też małżonka ministra w rządzie PiS, Łukasza Schreibera. W ostatnich dniach spadła na nią olbrzymia fala krytyki, w związku z czym głos w obronie modelki zabrał nawet prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wiceprzewodniczący PO nie zgodził się z internautami, którzy twierdzili, że swoim zachowaniem Marianna Schreiber ośmiesza męża. Pogląd taki wyraziła m.in. była szefowa „Wiadomości” TVP, Marzena Paczuska. „Dość tej zabawy! Kobieta, która tak nikczemnymi metodami ośmiesza swojego męża – jest godna pogardy i milczenia. I nieważne, czy mąż jest hydraulikiem, czy politykiem. Za te wygłupy najciężej płacić będzie dziecko. Dlatego dość!” – podkreślała.

Rafał Trzaskowski poproszony o komentarz w Radiu Zet, przedstawił stanowisko kompletnie przeciwne. – Rozumiem ten szum, gdyby to poseł Schreiber postanowił zostać modelem. Wtedy rzeczywiście można by się zastanawiać, czy jest spójność pomiędzy tym, co mówi, a tym, co robi. Jego żona jest niezależna i ma prawo do tego, by realizować swoje aspiracje – stwierdzał.

Schreiber: Tak jak pan prezydent powiedział

Słowa polityka nie uszły uwadze głównej bohaterce całego zamieszania. „Dziękuje Prezydentowi Miasta, które jest dla mnie niesamowicie ważne, a wreszcie miejsca, w którym żyję, Rafałowi Trzaskowskiemu za, właśnie… za wsparcie? Mam nadzieję, że tak jak Pan Prezydent powiedział, ludzie mają prawo do tego aby być niezależni oraz do tego, by realizować swoje aspiracje bez względu na to, jakie osoby publiczne są w ich rodzinach” – pisała Schreiber na Instagramie.

„W Warszawie liczba ludności wynosi ok. 1 794 166. Każda z tych osób ma prawo się spełniać wedle potrzeb swego serca i cieszę się, ze Pan Prezydent to popiera. Sercem jestem ze wszystkimi! Bez wyjątku! Z każdego Miasta” – dodawała.

Marianna Schreiber przyznała, że zgłoszenie do programu „Top Model” wysłała bez wiedzy męża. Sam polityk nie skomentował dotąd ostatnich decyzji swojej żony.

Marianna Schreiber wycofuje się z krytyki LGBT

Po tym jak Marianna Schreiber pojawiła się w „Top Model” internauci wypomnieli jej kontrowersyjny wpis sprzed lat. Poszło o zamieszczenie w mediach społecznościowych zdjęcia jadącej autobusem dziewczyny, która miała tęczową torebkę i flagę. Wpis został zamieszczony w 2018 r. Żona polityka Prawa i Sprawiedliwości odniosła się do sprawy w długim wpisie zamieszczonym na Instagramie.

Marianna Schreiber tłumaczyła, że wówczas miała ciężki okres w życiu. Wspomniała, że nikt z nią nie rozmawiał o seksualności. Żona Łukasza Schreibera przyznała, że „przeżywała większe i mniejsze miłości, nie tylko z mężczyznami”. Dodała, że spory wpływ odcisnął na nią fakt, że jej mąż jest w PiS. Marianna Schreiber stwierdziła, że w pewnym momencie „coś w niej pękło i emocje wzięły górę, mimo że tak nie myślała”. Na koniec przeprosiła i poprosiła o wybaczenie i drugą szansę.

