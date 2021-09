Liam Gallagher przeraził fanów zdjęciem poranionej twarzy. „Wypadłem z helikoptera”

twitter

Wpis byłego lidera zespołu Oasis Liama Gallaghera jest lakoniczny, ale bardzo wymowny. Na zdjęciu widać poranioną twarz muzyka, co już na wstępie przeraziło fanów artysty. Jak napisał Liam Gallagher, obrażenia powstały w wyniku nietypowego wypadku. „Wypadłem z helikoptera” – napisał artysta.

Zdarzenie miało miejsce przed premierą nowego filmu dokumentalnego

BBC już odnotowała wypadek muzyka i jak czytamy, faktycznie wypadł on z helikoptera po występie na festiwalu na brytyjskiej wyspie Wight. Zdarzenie miało miejsce przed premierą nowego filmu dokumentalnego z okazji 25-lecia koncertów Oasis w Knebworth Park w Hertfordshire w 1996 roku. Muzyk porównał przy tym swój wypadek z nieżyjącym perkusistą The Who, Keithem Moonem, który był znany ze swoich niestandardowych zachowań.

Liam Gallagher to były lider zespołu Oasis, wokalista, instrumentalista i autor tekstów. Jest uważany za jedną z ikon brit popu, czyli nurtu muzycznego, który rozwinął się w Wielkiej Brytanii w latach 90. i czerpał z dorobku zespołów z lat 60. i 70., takich jak The Beatles, The Who, czy The Kinks.

