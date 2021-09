Daniel Craig żegna się z obsadą. Nagranie okazało się hitem sieci

Przypomnijmy, że na Apple TV+ zadebiutuje wkrótce dokument „Being James Bond”, w którym aktor wcielający się w Jamesa Bonda Daniel Craig podzieli się swoimi wspomnieniami z produkcji serii o słynnym agencie. W dokumencie znalazły się m.in. niepublikowane wcześniej materiały z planów zdjęciowych do filmów „Casino Royale” (2006), czy „Skyfall” (2012). Jeden z takich fragmentów trafił właśnie do sieci i okazał się hitem.

Nagranie z pożegnalnej mowy Daniela Craiga stało się hitem sieci

To nagranie, w którym Daniel Craig przemawia na planie filmowym „Nie czas umierać”. Żegna się tam z obsadą, dziękując za współpracę. Aktorowi ewidentnie łamie się głos, jest przejęty i wzruszony chwilą. Film, o którym mowa to nowa produkcja z serii o agencie 007, która do polskich kin wchodzi już 1 października. Jest to także pożegnanie Daniela Craiga, nie tylko z tym filmem, ale i całym kultowym cyklem o agencie Jamesie Bondzie.

„Nie czas umierać”. Fabuła

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, który dysponuje nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

