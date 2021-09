„Nie mam dzieci i jest mi z tym dobrze”. Agnieszka Woźniak-Starak murem za Aleksandrą Kwaśniewską

Córka byłego prezydenta wróciła do show biznesu jako współprowadząca „Miasto kobiet” na antenie TVN Style. Szerokim echem odbił się już pierwszy odcinek z jej udziałem, w którym poruszyła temat świadomej bezdzietności. Jak przyznała w rozmowie z portalem kobieta.wp.pl, po tym występie otrzymała wiele wiadomości z podziękowaniami za „poruszenie tematu poczucia wykluczenia kobiet bezdzietnych, bo mają wrażenie, że jest to temat tabu” .

Kwaśniewska zaznaczyła, że jest wiele kobiet, które nie czują się szczęśliwe jako matki, ale ulegają presji społecznej. – Uważam, że w macierzyństwie jest z założenia piękno, ale nie zawsze jest pięknie. Każda kobieta ma prawo zdecydować, czy to jest jej droga, nie będąc ocenianą – tłumaczyła.

Kwaśniewska: „Niewinne” pytania mogą ranić

Swoje poglądy potwierdziła we wpisie na Instagramie. „Mam ogromną nadzieję, że uda nam się znormalizować temat świadomej bezdzietności, a także uwrażliwić ludzi na to, jak bardzo mogą ranić »niewinne« pytania. Wierzę, że jeśli będziemy o tym mówić głośno i wyraźnie, to w końcu nas usłyszą. Ale przede wszystkim, bądźmy w tym razem. Szanujmy nawzajem nasze decyzje, wspierajmy je i nie narzucajmy innym własnego scenariusza na szczęście” – napisała Aleksandra Kwaśniewska.

Woźniak-Starak: Nie mam dzieci i jest mi dobrze

W komentarzach do jej wpisu głos zabrały inne znane kobiety. „Nie mam dzieci i jest mi z tym dobrze, czy komuś się to podoba, czy nie. Dzięki Ola!” – skomentowała gwiazda TVN Agnieszka Woźniak-Starak. „To bardzo Ważne Ola co napisałaś! Głośno i wyraźnie. Ściskam Was” – napisała Agnieszka Hyży. Podziękowania za odważny wpis zamieściła także Marzena Rogalska, współprowadząca „Miasto kobiet”.