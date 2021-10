Wulgarny wpis Marcina Mellera: „Pie****** tych wszystkich szantażystów”

„Hejka symetryści! biegnę, żeby Wam powiedzieć: pie******* tych wszystkich szantażystów z pisowskiej i antypisowskiej strony, którzy Wam mówią, że macie się deklarować. C**** tam. Macie własne mózgi, obserwujecie świat, macie własne przemyślenia i politrukom walczących partii wara od tego” – pisał, nie powstrzymując się przed ostrymi słowami.

Meller pokazuje „symetryzm” Tuska

Meller swoją myśl oparł na niedawnym zachowaniu przewodniczącego PO, Donalda Tuska. „Spójrzmy na naszą antypisowską banieczkę: Donald jedzie na kościół. Donald krzyczy, że kościół za****** Polskę. Wpadają sondaże. Donald kreśli krzyżem chleb i troszczy się o katolików. I ten sam Donald pohukuje, że symetryści to największe zło” – pisał na Facebooku.

Meller: Wy drodzy symetryści nie jesteście politykami

„To jest polityka, spoko, ale Wy drodzy symetryści nie jesteście politykami i możecie z tego kpić. Ogłaszam oficjalnie: rządy PiS-u to katastrofa cywilizacyjna dla Polski, ale to nie powód by nie krytykować opozycji. I będę to robić do us*****. I osiem gwiazdek ofkors. PS. A w sprawie sytuacji na granicy akurat popieram Tuska. Amen” – zakończył swój wpis.

