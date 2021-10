Mata zrobił karierę, bo przeklina? Jan Wróbel skontrował dziennikarza TVN24

Słowo „boomer” (i jego polski odpowiednik „dziaders”) nie bez powodu swego czasu zrobiło tak zawrotną karierę. No bo jak inaczej jednym wyrazem określić to, co w programie „Tak jest” w TVN24 próbował przeforsować Andrzej Morozowski?

We wspomnianym programie głównym tematem był dress code i związane z nim stereotypy. W pewnym momencie jednak prowadzący chciał podać przykład czegoś szokującego i wywołał najpopularniejszego w ostatnim roku rapera. – Zobaczmy, niejaki Mata ostatnio, który jest takim modnym prawda... to raper chyba się nazywa – zaczął Morozowski, popisując się nieznajomością lub niechęcią do słowa „raper”. – Jest raperem, gwiazdorem, bardzo utalentowanym człowiekiem – uciął od razu publicysta Jan Wróbel, wyraźnie zaznaczając swoje stanowisko i odcinając się od kierunku, w którym zmierzał dziennikarz TVN24. – Ale oczywiście zrobił karierę dlatego, że używał wulgaryzmów... – próbował kontynuować Morozowski. W tym miejscu jego gość znów przerwał i zdobył się na dłuższą wypowiedź. – Nie, zrobił karierę, bo jest świetnym raperem i zrobił świetny teledysk, a ogromna większość ludzi, która naśladuje „Matów” tego świata nie jest specjalnie uzdolniona, nigdy nie zrobi niczego bardzo świetnego, nie zrobi nawet specjalnie poprawnego, bo tak jest świat zbudowany – podkreślał Wróbel. – Ale nie zrobił tak, że zaszokował, że się zrobiła dyskusja wokół tego... – próbował kontynuować dziennikarz, któremu na szczęście znów w tym miejscu przerwano. twitter Kim jest Mata? Przypomnijmy, Michał Matczak, znany lepiej jako Mata, ma zaledwie 21 lat. Już teraz może się pochwalić wielkimi sukcesami na rynku muzycznym. Jego słynny utwór „Patointeligencja” w ciągu zaledwie kilku dni po opublikowaniu na platformie YouTube zyskał ponad 10 milionów wyświetleń. W tym roku artysta otrzymał dwa Fryderyki: w kategorii „debiut roku” i „album roku hip-hop”. Debiutancki krążek Maty czterokrotnie pokrył się platyną, a najnowsza płyta już w przedsprzedaży podwójną platyną. W ubiegł weekend około 42 tysięcy osób zebrało się na koncercie Maty na płycie lotniska na warszawskim Bemowie. Czytaj też:

