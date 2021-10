Andrzej Zaorski nie żyje. Aktor, satyryk i twórca radiowy miał 79 lat

Andrzej Zaorski urodził się w 1942 roku w Piaskach. W 1964 roku ukończył studia na PWST w Warszawie. Przez lata aktywności zawodowej był związany m.in. z Teatrem Współczesnym, Ateneum, Narodowym, Powszechnym oraz Teatrem Kwadrat. Występował w kabaretach „U Lopka”, „Pod Egidą”, „Tu 60-tka” i „Kaczuch Show”. W latach 70. współtworzył produkcje cyklicznych programów telewizyjnych (m.in. „Gallux Show”, „Studio Gama”) oraz radiowych („60 minut na godzinę”). Przez dwa lata od 1991 do 1993 roku współtworzył telewizyjny cykl „Polskie zoo”.

Andrzej Zaorski nie żyje. Miał 79 lat

W 2004 roku Andrzej Zaorski przeszedł udar mózgu, co spowodowało paraliż i wpłynęło na znaczne ograniczenie możliwości wysławiania się. Dwa lata później napisał autobiograficzną książkę „Ręka, noga, mózg na ścianie”, w której nawiązał do choroby i opisał proces powracania do wcześniejszej kondycji. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

