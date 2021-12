Tomasz Stockinger poinformował o chorobie. „Wydawało mi się, że mnie akurat to się nie przydarzy”

Znany aktor informacją o swoim zdrowiu podzielił się w mediach społecznościowych. W sobotę Tomasz Stockinger zamieścił kilkudziesięciosekundowy film, w którym opowiedział, jak się czuje. – Krótki komunikat z pola bitwy. Jestem covidowcem. Niestety, wydawało mi się, że mnie akurat to się nie przydarzy, ale pycha kroczy przed klęską. Miejmy nadzieję, że klęski nie będzie. Przeciwnik jest co prawda trudny i nie należy go lekceważyć – relacjonuje na filmiku aktor.

Stockinger o chorobie: Nie jest źle

Aktor apeluje też do wszystkich o zachowanie środków ostrożności. – A ja mam nadzieję, że po tym tygodniu ciężkiej walki, który jest za mną, dołożę jeszcze tydzień, to już będę mógł wrócić do pracy i do zdrowia – kończy Stockinger. We wpisie aktor wyraża nadzieję, że choroba „ niebawem odjedzie i nie zostawi po sobie pamiątek” . „Jednak, jak widzicie i słyszycie, nie jest źle” – zaznacza.

Tomasz Stockinger znany jest szerokiej publiczności z występów w serialach takich jak „Dom”, „Matki, żony i kochanki” czy „Przepis na życie”. Od 1997 w „Klanie” na antenie TVP1 wciela się w postać Pawła Lubicza. Ma na swoim koncie także występy w filmach i na deskach teatru.

