Żora Korolyov nie żyje. Partnerka żegna tancerza. „Najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca”

Informację o nagłej śmierci 34-letniego tancerza podał jako pierwszy wokalista Paweł Dudek znany jako Czadoman. Muzyk udostępnił ostatnią wiadomość, którą otrzymał od Żory Korolyeva. „To ostatnie życzenia, które od Ciebie dostałem. Nie rozumiem, może tam potrzebowali Twojego talentu. Żora Koroyov do zobaczenia po drugiej stronie”... –napisał.

Wkrótce tragiczne doniesienia potwierdziła narzeczona tancerza. Ewelina Bator zamieściła na Instagramie zdjęcie stojącego tyłem Żory oraz pożegnanie. „Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca” - napisała.

„Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły, ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię” – czytamy w pożegnaniu.

Ewelina Bator podkreśliła, że sama nie wierzy w to, co się stało. „Długo nie uwierzę. I na ten moment, to co się stało, potrzebuje ciszy”... – dodała.

Żora Korolyov nie żyje. Jaka jest przyczyna śmierci?

Na razie nie wiadomo oficjalnie, co było przyczyną nagłej śmierci tancerza. „Super Express” podaje nieoficjalnie, że Korolyov był aktywny do samego końca, jeszcze wczoraj miał iść na trening, ale zasłabł w domu. Stamtąd zabrała go karetka, ale jego życia nie udało się uratować. Informatorzy tabloidu mówią o zapaleniu mięśnia sercowego.

Żora Korolyov – mistrz tańca i aktor

Żora Korolyov urodził się 6 października 1987 roku w Odessie. Tańczył od 8 roku życia. Swój pierwszy sukces odniósł już rok później. W wieku 9 lat zdobył tytuł mistrza Ukrainy juniorów w stylu latynoamerykańskim, standardowym w kombinacji 10 tańców, a później dwukrotnie obronił tytuły. W 2002 roku zdobył pierwsze miejsce na turnieju Vienna Open i tytuł wicemistrza Niemiec w tańcach standardowych. W 2003 roku przeprowadził się do Polski i z Martą Sztobryn zdobył tytuł młodzieżowego Mistrza Polski, po czym reprezentował nasz kraj na mistrzostwach świata. W 2005 roku tańczył z Izabelą Janachowską, z którą dotarł do półfinałów mistrzostw świata, finału Mistrzostw Europy Środkowej i dwukrotnie do finału Mistrzostw Unii Europejskiej.

Szeroka publiczność poznała go w programie „Taniec z Gwiazdami” na antenie TVN – wystąpił w trzech edycjach popularnego show. Poza tańcem, Żora Korolyov występował także w serialach. Mogliśmy go oglądać m.in. w „Tylko Miłość”, „Egzaminie z Życia”, „Niani” czy „Ojcu Mateuszu”.

Tancerz osierocił 10-letnią córkę Sonię, która była owocem jego małżeństwa z Anną Kuznecową. Para rozstała się w 2017 roku. Przez ostatnie lata Żora Korolyov był w związku z Eweliną Bator.