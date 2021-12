Żora Korolyov żegnany przez przyjaciół i celebrytów. „Nasze serca pękły ale złożą się, kochanie”

Śmierć 34-letniego zaledwie Żory Korolyowa wstrząsnęła polskim show-biznesem. Przez całą środę 22 grudnia w krajowych mediach społecznościowych pojawiały się kondolencie i wspomnienia związane z tancerzem, który szerokiej publiczności dał się poznać dzięki kolejnym edycjom „Tańca z gwiazdami”. Najbardziej poruszający wpis zamieściła partnerka zmarłego, Ewelina Bator. Pod jej słowami podpisało się wiele gwiazd, wyrażających swoje współczucie dla aktorki i tancerki. Kondolencje złożyły m.in. Kajra, Tamara Arciuch czy Małgorzata Rozenek.

„To jest jakiś okrutny żart... Brak mi słów. Żora... Spoczywaj w pokoju” – pisała na swoim Instagramie Dominika Gwit, dołączając wspólne zdjęcie ze zmarłym tancerzem. „Ty nasz przyjacielu Żora zawsze będziemy stać rama w ramie razem. Wszyscy razem jeszcze będziemy tańczyć tam na górze. RIP przyjacielu” – pisał Janek Kliment. „Nie mogę w to uwierzyć… i nie chcę! Żorka” – dodawała Kasia Cerekwicka.

Żora Korolyov nie żyje. Ewelina Bator potwierdza doniesienia

„To ostatnie życzenia, które od Ciebie dostałem. Nie rozumiem, może tam potrzebowali Twojego talentu. Żora Koroyov do zobaczenia po drugiej stronie” – pisał Paweł Dudek, znany jako Czadoman. To on jako pierwszy poinformował o śmierci tancerza. Dopiero później smutną informację potwierdziła Ewelina Bator, partnerka Żory.

„Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły, ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię” – mogliśmy przeczytać.

Znajomi żegnają Żorę Korolyova

Własne wpisy na Facebooku opublikowali też znajomi zmarłego, Adam Kościańczuk i Ewa Krajewska. „Nie byłem w stanie w to uwierzyć. To niemożliwe! Żora? Nasz Żora z WSP?! Musiałem się rozłączyć i sprawdzić. Ciarki... Byliśmy na jednym roku studiów w W-wie, w jednej grupie. Zawsze mega pozytywny człowiek, uśmiechnięty od ucha do ucha. Już celebryta, ale zawsze skromny i pomocny” – pisał ten pierwszy.

„Na pewno się spotkacie tam na górze z Piotrusiem i wieloma dobrymi ludźmi ze świata artystycznego spoczywajcie w pokoju i twórzcie tam dalej wspólnie piękne rzeczy” – pisała Ewa Krajewska. „Dołączyłeś do grona moich Aniołów tam na górze” – dodawała.

Pożegnanie Żory



Pożegnanie Żory



Pożegnanie Żory



Pożegnanie Żory



Pożegnanie Żory



Pożegnanie Żory

Żora Korolyov nie żyje. Jaka jest przyczyna śmierci?

Na razie nie wiadomo oficjalnie, co było przyczyną nagłej śmierci tancerza. „Super Express” podawał, że Korolyov był aktywny do samego końca, jeszcze w dniu śmierci miał iść na trening, ale zasłabł w domu. Stamtąd zabrała go karetka, ale jego życia nie udało się uratować. Informatorzy tabloidu mówili o zapaleniu mięśnia sercowego.

Żora Korolyov – mistrz tańca i aktor

Żora Korolyov urodził się 6 października 1987 roku w Odessie. Tańczył od 8 roku życia. Swój pierwszy sukces odniósł już rok później. W wieku 9 lat zdobył tytuł mistrza Ukrainy juniorów w stylu latynoamerykańskim, standardowym w kombinacji 10 tańców, a później dwukrotnie obronił tytuły. W 2002 roku zdobył pierwsze miejsce na turnieju Vienna Open i tytuł wicemistrza Niemiec w tańcach standardowych. W 2003 roku przeprowadził się do Polski i z Martą Sztobryn zdobył tytuł młodzieżowego Mistrza Polski, po czym reprezentował nasz kraj na mistrzostwach świata. W 2005 roku tańczył z Izabelą Janachowską, z którą dotarł do półfinałów mistrzostw świata, finału Mistrzostw Europy Środkowej i dwukrotnie do finału Mistrzostw Unii Europejskiej.

Szeroka publiczność poznała go w programie „Taniec z Gwiazdami” na antenie TVN – wystąpił w trzech edycjach popularnego show. Poza tańcem, Żora Korolyov występował także w serialach. Mogliśmy go oglądać m.in. w „Tylko Miłość”, „Egzaminie z Życia”, „Niani” czy „Ojcu Mateuszu”.

Tancerz osierocił 10-letnią córkę Sonię, która była owocem jego małżeństwa z Anną Kuznecową. Para rozstała się w 2017 roku. Przez ostatnie lata Żora Korolyov był w związku z Eweliną Bator.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Uciekła z dzieckiem, by szukać lepszego życia. Tragiczny finał historii