Quebonafide pojawił się na wigilii klasowej w podstawówce. „Niezwykle wrażliwa i mądra osoba”

Tę wigilię klasową uczniowie 1a ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie zapamiętają do końca życia. Rzadko bowiem na podobnym wydarzeniu pojawia się ktoś tego formatu. Jak napisano na facebookowym profilu szkoły, tego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać.

„Podczas gorączki przygotowań nie zapomnieliśmy o dodatkowym nakryciu dla niespodziewanego gościa. I stało się to o czym mogliśmy tylko śnić. Otóż odwiedził nas sam Quebonafide” - czytamy w komunikacie. „Mieliśmy przyjemność porozmawiać i poznać naszego idola. On sam okazał się niezwykle wrażliwą i mądrą osobą, która przekazała nam wiele cennych myśli. Każdemu podarował płytę z autografem i autografy z dedykacją” - pisano dalej.

Quebonafide zapowiedział ostatnią trasę koncertową

Quebonafide, czyli Jakub Grabowski, to jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Ten urodzony w Ciechanowie artysta był pięciokrotnie nominowany do nagrody Fryderyków i dwukrotnie do Bestsellerów Empiku. Jesienią tego roku zapowiedział swoją ostatnią trasę.

„Podjąłem decyzję, że trasa koncertowa, którą zagramy w przyszłym roku, będzie ostatnią trasą koncertową, jaką zagram jako Quebonafide. Nie chciałbym, żebyście odczytali to jako jakąś intrygę, lub kolejną grę z mojej strony” – czytamy w oświadczeniu muzyka. Artysta przyznaje, że zamierza jeszcze przez chwilę wodzić swoich słuchaczy za nos, jednak ta konkretna sytuacja tego nie dotyczy.

