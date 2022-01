Betty White nie żyje. Poruszające słowa agenta. „Myślałem, że będzie żyła wiecznie”

– Mimo że Betty miała wkrótce skończyć 100 lat, myślałem, że będzie żyła wiecznie – powiedział Jeff Witjas, agent i bliski przyjaciel Betty White, w rozmowie z dziennikarzami portalu people.com. – Będę za nią strasznie tęsknić. (…) Nie sądzę, żeby Betty kiedykolwiek bała się śmierci, ponieważ zawsze chciała być ze swoim ukochanym mężem Allenem Luddenem. Wierzyła, że znów się spotkają – dodał.

Betty White nie żyje. Aktorka niedługo obchodziłaby setne urodziny

Amerykańska aktorka Betty White, która uważana była za narodowy skarb, w drugiej połowie stycznia obchodziłaby swoje setne urodziny. – Jestem bardzo szczęśliwa, że w takim wieku cieszę się tak dobrym zdrowiem i tak dobrze się czuję. To wręcz niesamowite – powiedziała w niedawnym wywiadzie. Aktorka pytana o sekret długowieczności, stwierdziła, że stara się unikać w swojej diecie „wszystkiego, co zielone". – Myślę, że to działa – żartowała.

Profil Betty White na Instagramie obserwuje ponad 1,8 mln internautów. Aktorka na bieżąco dzieliła się z fanami wiadomościami dotyczącymi jej życia. Niedawno zamieściła okładkę magazynu „People", zapowiadając wywiad. „Moje setne urodziny. Nie mogę uwierzyć w to, że nadchodzą, a magazyn »People« świętuje ze mną!" – napisała.

