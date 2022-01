„Ja już po zabiegu kochani”. Agnieszka Litwin o walce z nowotworem, zamieściła zdjęcie

Agnieszka Litwin z kabaretu Jurki w październiku 2021 roku podzieliła się z fanami przykrą wiadomością. Jak opisała, zdiagnozowano u niej nowotwór piersi i od tamtego czasu na Instagramie relacjonowała, jak przebiegała jej walka z rakiem. „Postanowiłam potraktować go nie jak wroga, ale jak przyjaciela, który pojawił się, żeby mnie ostrzec, włączył ostateczny alarm, dał mi najbardziej wyraźny sygnał, że powinnam w końcu zająć się sobą i tylko sobą i ostatecznie pożegnać się ze wszystkim, co mnie spalało, niszczyło, wysysało energię, raniło, toksyniło, wykorzystywało to, jaka jestem” – napisała wtedy.

„Pozdrawiam z Opola. Zaczęłam radioterapię, będę tu malować, spacerować z Bezunią i myśleć o tym, ile jeszcze zaj******** przede mną” – pisała z kolei w listopadzie ubiegłego roku.

Agnieszka Litwin już po operacji. „Badajcie się, dbajcie o siebie”

W piątek 7 stycznia Agnieszka Litwin opublikowała wpis, do którego dołączyła też zdjęcie ze szpitala. Jak poinformowała członkini kabaretu Jurki, przeszła operację.

„Ja już po zabiegu kochani. Dziękuję bardzo całemu Personelowi Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. Badajcie się, dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi” – napisała.

