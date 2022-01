Nie żyje Meat Loaf. Ikona amerykańskiego rocka zmarła u boku żony i rodziny

Amerykański muzyk i aktor znany jako Meat Loaf zmarł w wieku 74 lat. Śmierć potwierdził jego agent, nie podając jednak przyczyny. Marvin Lee Aday odszedł 20 stycznia, mając u boku swoją żonę Deborę. „Wszyscy wiemy, jak wiele znaczył dla wielu z was i naprawdę doceniamy całą miłość i wsparcie napływające do nas w czasie żałoby po stracie tak inspirującego artysty i pięknego człowieka” – przekazała rodzina zmarłego w oświadczeniu. „Z jego serca do waszych dusz... nigdy nie porzucajcie rocka!” – dodano.

Stan zdrowia artysty od dłuższego czasu nie był najlepszy. Przez wiele lat twórca zmagał się z otyłością. W 2003 roku poznał dodatkowo diagnozę mówiącą o zespole Wolffa-Parkinsona-White'a. Na pożegnalną trasę muzyczną zdecydował się w 2013 roku, ale jeszcze trzy lata później nagrał pożegnalną płytę „Braver Than We Are” i nadal porywał się na koncerty. Ostatni zagrał w 2016 roku. W ostatnich latach stracił na wadze, poruszał się za pomocą laski.

Jeszcze na początku 2020 roku w wywiadzie dla „The Mirror” zapowiadał kolejną płytę. Podkreślał, że nie jest stary i ma scenariusz nowych piosenek. w Listopadzie ubiegłego roku powrót do studia planował na styczeń 2022. Planował nagranie 7 nowych piosenek i dołożenie do nich utworów koncertowych.

Meat Loaf. Nie tylko muzyk

„Ze złamanymi sercami przychodzi nam ogłosić, że niezrównany Meat Loaf odszedł dziś wieczorem z żoną Deborah u boku. Córki Pearl i Amanda oraz bliscy przyjaciele byli z nim przez ostatnie 24 godziny. Jego wyjątkowa kariera trwała przez sześć dekad. W tym czasie sprzedał ponad 100 milionów albumów na całym świecie i wystąpił w ponad 65 filmach, w tym w »Fight Club«, »Focus«, »Rocky Horror Picture Show« i »Wayne's World«” – przypominał menadżer artysty.

Lista występów filmowych muzyka jest wyjątkowo długa. Czasami pojawiał się na ekranie we własnej osobie, czasami jako gość specjalny, mrugnięcie okiem do widzów. Wystąpił m.in. w filmie „Piękny chłopak”, serialach „Dr House” i „Detektyw Monk”. Pojawił się też w filmie o Spice Girls — „Spice World”. Jego ostatnim tytułem był serial telewizyjny „Ghost Wars”.

Meat Loaf. Największe przeboje rockmana

Meat Loaf, a właściwie Marvin Lee Aday, urodził się 27 września 1947 roku w Dallas w stanie Teksas. Już pierwsza płyta z 1977 roku przyniosła mu sławę. Album „Bat Out of Hell” sprzedał się w 43 milionach egzemplarzy, co porównuje się często do wyniku finansowego albumu „Thriller” Michaela Jacksona. Radiosłuchacze z pewnością rozpoznają też dźwięki jego „I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)”. Do największych hitów muzyka zalicza się także „Rock and Roll Dreams Come Through” z wydawnictwa z „Bat Out of Hell II: Back Into Hell” (1993), które rozeszło się w ponad 18 milionach sztuk.

Czytaj też:

Nie żyje Antonina Girycz-Dzienisiewicz. Znamy ją m.in. z „Czterdziestolatka”