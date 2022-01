Jacek Kawalec na próbach z Budką Suflera. Krzysztof Cugowski nie pozostawił tego bez komentarza

Budka Suflera przygotowuje się z koncertu w Legnicy z okazji 30. Finału WOŚP. Na zdjęciach z próby poza Tomaszem Zeliszewskim i Mieczysławem Jureckim ze starego składu, fani mogli zobaczyć nowe twarze. Do zespołu w roli wokalisty dołączył m.in. znany aktor Jacek Kawalec. „Pozdrowienia z próby” – można przeczytać w opisie.

Budka Suflera z Jackiem Kawalcem?

O współpracy Jacka Kawalca z legendarnym zespołem mówiło się już pod koniec roku. Aktor w rozmowie z polonijną telewizją zdradził wówczas, że otrzymał propozycję nagrania płyty z Budką Suflera. – Ponieważ Romuald Lipko zostawił całą skrzynię wspaniałych, cudownych kompozycji, które nie zostały jeszcze zrealizowane, Mietek Jurecki i Tomasz Zeliszewski zaproponowali mi udział w płycie, nad którą już pracę zaczęliśmy – mówił.

Kawalec zapowiadał też, że nie będzie starał się dorównać Krzysztofowi Cugowskiemu, który pozostaje w konflikcie z dawnymi kolegami i nie występuje już z zespołem w roli wokalisty. – Mam świadomość tego, że będę porównywany z genialnym, obdarzonym niesamowitym talentem wokalnym, Krzysztofem Cugowskim. Ale ja nie będę chciał się z nim porównywać, będę się starał zaśpiewać te rzeczy po swojemu – mówił Kawalec.

Krzysztof Cugowski komentuje poczynania Budki Suflera

Mniej entuzjastyczne podejście do projektu ma sam Cugowski, który z Romualdem Lipko, Tomaszem Zeliszewskim i Mieczysławem Jureckim tworzył jedne z największych hitów lubelskiego zespołu. – Budka Suflera zakończyła działalność w 2014 r. Wszystkie działania po tej dacie są smutnym demolowaniem legendy – skomentował w rozmowie z Onetem Cugowski.

Budka Suflera w ostatnich latach występowała z różnymi wokalistami. Do koncertowania z zespołem na pewien czas powrócił Felicjan Andrzejczak, a współpraca zaowocowała nagraniem płyty „10 lat samotności”. Kilkanaście miesięcy temu grupa szykowała się z kolei do powrotu z Jackiem Żarczyńskim. To wieloletni fan zespołu i twórca projektu Budka Band, który wykonywał covery Budki Suflera. Onet donosi, że podjęcie współpracy z Jackiem Kawalcem nie oznacza końca projektu z Żarczyńskim. Wokaliści mają śpiewać wymiennie, przy czym Żarczyński ma brać na siebie utwory nagrywane z Romualdem Czystawem, a Kawalec – hity Cugowskiego.

Jacek Kawalec od lat występuje jako wokalista coverowy, wykonując przeboje takich artystów jak: Joe Cocker, Sting czy Phil Collins, ale też zespołów Led Zeppelin i Pink Floyd. Na YouTube można znaleźć jego podejścia do utworów Budki Suflera.