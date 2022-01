Zmarł Jerzy Jurowiec, muzyk znanego zespołu disco-polo

Informację o śmierci Jerzego Jurowca Sławomir Trofimczuk opublikował również we wtorek na swoim koncie na Facebooku. Dołączył do niej zdjęcie zmarłego kolegi oraz nekrolog. Dowiadujemy się z niego, że msza żałobna za muzyka odbyła się w czwartek 27 stycznia o godzinie 8:00 w Cerkwi pod wezwaniem Świętego Proroka Eliasza przy ulicy Ks. Aleksandra Tomkowida. Sam pogrzeb ma odbyć się na cmentarzu w Dojlidach.

„Z ogromnym smutkiem przekazujemy informację, iż po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas w dniu dzisiejszym nasz przyjaciel, muzyk, wokalista, ojciec i można powiedzieć brat — Jurek Jurowiec. Zostawiłeś po sobie ogromną pamiątkę muzyczną, wspaniałą rodzinę oraz dobro i ciepło, którymi zawsze starałeś się obdarzać naszych odbiorców i słuchaczy. Jurek, będzie nam Ciebie bardzo brakowało” - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Sławomira Trofimczuka.

Zmarł Jerzy Jurowiec z zespołu As

Grupa As, do której należał Jerzy Jurowiec, powstała w 1992 roku. Do jej największych przebojów należą utwory „Szkoda łez”, „Na Miami”, „Na zamku”, „Smutne oczy”, „Czarny kot”, „W dyskotece”, „Jedzie karawana”, „Było mi źle” czy „Dziewczyno”. W 1999 roku ten disco-polowy zespół zawiesił działalność, by wrócić dopiero po kilkunastu latach piosenką „Szalona miłość”. Jej premiera nastąpiła w 2017 roku. W 2018 roku wydany został singiel „Smutne oczy”. Oprócz Jerzego Jurowca i Sławomira Trofimiuka do Asa należy jeszcze Adam Snarski.

