Partnerka Ronaldo powiedziała Netfliksowi o „polskim prysznicu”. Pokazała, jak to robić

W dzisiejszych czasach do statusu gwiazdy wystarczy naprawdę niewiele. Najlepszym dowodem Georgina Rodriguez, która stała się bohaterką serialu dokumentalnego Netfliksa. 28-latka jako partnerka piłkarza Cristiano Ronaldo cieszy się statusem celebrytki i opowiada o tym bez skrępowania przed kamerami. Dzieli się przy okazji szczegółami, które nie przyszły by do głowy zwykłym śmiertelnikom. Przykładem historia o „zgubieniu się” w rezydencji Ronaldo, podczas poszukiwania szklanki wody.

Partnerka napastnika Manchesteru United i reprezentacji Portugalii już przed premierą dokumentu zapowiadała, że nie będzie w nim unikać szczerych, osobistych zwierzeń. Nie każdego jednak zaciekawi wymienianie zalet podróży prywatnym odrzutowcem. Uwagę polskich widzów zwróciło raczej określenie „baño polaco”, które padło trzecim odcinku programu.

Georgina Rodriguez o „polskim prysznicu” mówiła, kiedy opowiadała o swojej umiejętności do szybkiego wychodzenia z domu. – Potem się naszykuję. Obudźcie mnie o 19. Nie potrzebujemy dużo czasu. Ja na pewno nie, najwyżej wezmę francuski prysznic albo polski – oświadczyła. Językoznawcy podkreślają, że „polaco” oznacza też pogardliwe określenie Katalończyka. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, dla kogo obraźliwe były słowa Georginy.

Wiadomo na pewno, co partnerka Ronaldo rozumie pod hasłem „baño polaco”. Pokazała to na sobie. – Kąpiel polska wygląda tak, że myjesz to, to i to. Skąd się to wzięło? Z rymowanki. Myjesz krocze, tyłek i pachy. Rymowankę polskiej kąpieli można znaleźć w internecie – tłumaczyła, wskazując po kolei na konkretne części ciała.

Związek Georginy i CR7

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez mają wspólnie córkę Alanę Martinę, urodzoną w listopadzie 2017 roku. Wspólnie wychowują także troje dzieci piłkarza – syna Cristiano juniora (ur. 17 czerwca 2010) oraz bliźniaki – Mateo i Evę Marię (ur. 8 czerwca 2017). Tożsamość ich matki nie jest powszechnie znana. W ubiegłym roku para ogłosiła, że zostanie rodzicami kolejnych bliźniaków. Niedługo później ujawniono, że na świat przyjdzie chłopiec i dziewczynka.

Trudne początki Georginy Rodriguez

27-letnia argentyńsko-hiszpańska influencerka Georgina Rodriguez w serialu dokumentalnym Netfliksa „Georgina” opowiada o życiu kobiety u boku jednego z najbardziej sławnych piłkarzy świata. Partnerka Ronaldo mówiła o projekcie już w 2020 roku, podczas występu w programie „The Masked Singer”. Później na Instagramie napisała: „Jestem bardzo zadowolona i podekscytowana z powodu tego nowego projektu. Dziękuje rodzinie Netfliksa!”.

Rodriguez w wywiadzie dla „InStyle” opowiedziała o swoich skromnych początkach. – Teraz, kiedy mogę pomagać innym, jest to dla mnie najbardziej satysfakcjonujące. Wiem, co to znaczy, żyć od pierwszego do pierwszego. Mam w sobie w związku z tym wielkie współczucie dla ludzi. Ciężko pracowałam i musiałam dużo poświęcić. Wszechświat nagrodził mnie najwspanialszym – piękną rodziną – podkreśliła.

Czytaj też:

Partnerka Cristiano Ronaldo pozowała na tle krzyża. Internauci podzieleni