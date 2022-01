Marianna Schreiber z własnym programem. Żona ministra PiS w „Super Expressie”

Na profilach społecznościowych „Super Expressu” pojawiła się informacja o starcie nowego programu z Marianną Schreiber w roli głównej. Nowy format będzie nosić nazwę „Mam tego dość” i wystartuje już w piątek 28 stycznia o godzinie 19. Będzie zwieńczeniem pasma publicystycznego „Super Raport”, prowadzonego przez Kamilę Biedrzycką.

Już w zapowiedzi widzimy, że żona ministra w Kancelarii Premiera nie zamierza być łagodna dla rządu PiS. Zarzuciła rządzącym, że kiedy im to na rękę, to uchwalają nowe przepisy błyskawicznie, nawet w nocy, by nie dowiedziała się o tym opinia publiczna.

Z kolei ważne i potrzebne ustawy dotyczące ochrony zdrowia i pandemii koronawirusa – zdaniem Marianny Schreiber – czekają, aż politycy wyczytają odpowiedź ze słupków sondażowych. Modelka i aktywistka podsumowuję tę sytuację krótkim „mam tego dość!” i zapewnia, że będzie głośno mówić o podobnych sprawach.

Zamieszanie wokół Marianny Schreiber

O żonie ministra Łukasza Schreibera zrobiło się głośno za sprawą jej udziału w 10. edycji programu „Top Model”, który jest emitowany na antenie TVN. Stacja, jeszcze przed premierą nowej serii, zapowiedziała, że w programie wystąpi żona polskiego ministra, która zgłosiła się do show „w tajemnicy przed mężem”. – Mąż nic nie wie – mówiła wówczas Marianna Schreiber.

Od tego czasu żona ministra nieustannie pojawia się w mediach. Jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Tylko w ostatnich dniach wyraziła sprzeciw wobec ustawy lex Czarnek, złożyła życzenia urodzinowe Rafałowi Trzaskowskiemu i pokazała szczegółową relację z wyjazdu do Rzymu na sesję zdjęciową. Marianna Schreiber postanowiła także rozbawić swoich obserwatorów na Instagramie i przygotowała specjalnego mema ze sobą w roli głównej.

Marianna Schreiber. Co Łukasz Schreiber sądzi o aktywności żony?

W trakcie Q&A z Marcinem Horałą, o aktywność żony był pytany jej mąż, Łukasz Schreiber. – Nie zabieram głosu w tej sprawie, bo nie widzę powodu. Konsekwentnie odkąd jestem w polityce w żadnym moim materiale nie ma żony ani dzieci – wyjaśnił minister. – Nie podejmowałem nigdy takich prób ocieplania wizerunku. Uważałem zawsze, że zdobywanie głosów w ten sposób jest nieuczciwe. Takie pytania warto kierować do tych polityków, którzy w ten sposób budują swoją popularność – stwierdził Łukasz Schreiber dodając, że chciałby oddzielać sprawy prywatne od zawodowych.

