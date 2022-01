Grażyna Torbicka i Dawid Podsiadło wbijają szpilę Kurskiemu i PiS. Oryginalne nagranie hitem sieci

„Koncert Życzeń” to program nadawany na antenie TVP. W jego trakcie prowadzący odczytują życzenia nadesłane przez widzów, a także odtwarzane są dedykowane utwory. Właśnie w konwencji programu z lat 70., 80. i 90. poprzedniego stulecia wyjątkowe wideo nagrali Grażyna Torbicka i Dawid Podsiadło.

Torbicka i Podsiadło czytają życzenia. Adresatami PiS i Jacek Kurski

„Koncert życzeń” nagrany przez dziennikarkę i wokalistę przesiąknięty jest ironią i sarkazmem. – Panu Jackowi w kolejną rocznicę powołania, życzenia szampańskiej zabawy i niech sylwester trwa cały rok. Te życzenia przesłał nam pan Jason – odczytała na nagraniu Grażyna Torbicka. Nie ma wątpliwości, że są to słowa skierowane do prezesa TVP Jacka Kurskiego, a wspomniany Jason, to Jason Derulo, który był największą gwiazdą sylwestra TVP w Zakopanem w 2021 roku.

W nagraniu kąśliwe życzenia otrzymali również premier Matusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. – Panu Mateuszowi za zupełnie nowe emocje w pracy, a także ogromną pomoc w samodyscyplinie finansowej przesyłają podatnicy oraz księgowi – wyczytał Dawid Podsiadło, nawiązując w ten sposób do zamieszania związanego z Polskim Ładem. Minister otrzymał życzenia zdrowia, które skierowali do niego pacjenci i pracownicy medyczni w podziękowaniu za wprowadzenie zakazu lotu do Botswany. To jasna sugestia do wprowadzenia zakazów lotu do południowej Afryki, które miało spowolnić dostanie się wariantu Omikron do Polski.

Wymowne życzenia otrzymał również Jacek Sasin. W wypowiedzi nawiązano do kwestii organizacji wyborów kopertowych. Kąśliwe słowa zostały skierowane również pod adresem szefa resortu edukacji Przemysława Czarnka. – Serdeczne gratulacje wywalczonego w tym roku prestiżowego tytułu oraz pozdrowienia dla wszystkich sympatyków Republiki Gileadu w Polsce przesyłają nauczyciele, uczniowie i rodzice – wyczytała Torbicka. Słowa te to nawiązanie, do przyznania Czarnkowi tytułu „Dzbana roku” przez tygodnik „Nie”, a także niedawnego zamieszania w ministerstwie związanego ze słowami o „cnotach niewieścich” i wprowadzenia tzw. lex Czarnek.

Kąśliwe życzenia zachętą do wzięcia udziału w aukcji na rzecz WOŚP

W ten wymowny sposób Torbicka i Podsiadło zachęcali do wzięcia udziału w aukcji, z której dochód zostanie przeznaczony na WOŚP. Zwycięzca licytacji będzie mógł przygotować życzenia, które Dawid Podsiadło wypowie na scenie podczas jednego ze swoich koncertów, a także zamieści w swoich mediach społecznościowych.

Na końcu opublikowanego nagrania piosenkarz i dziennikarka przekazali szczere życzenia Jerzemu Owsiakowi. Życzyli mu, aby WOŚP doczekała się 130. edycji.

