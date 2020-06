• • • • • • • • • •

Mia mówi tylko kilka słów i jest proszona, by przerwać

Mia odgrywa emocjonalną scenę i zaczyna płakać, gdy nagle ktoś wchodzi do pokoju

5 / 10 Po imprezie przy basenie, gdy Mia i Sebastian razem idą do samochodu, mają swój pierwszy muzyczny duet. Jaki?

"Lovely night"

"Mia and Sebastian theme"

"Planetarium"

"Take on me"