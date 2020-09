QUIZ. Jak dobrze znasz rodzinę Kardashian/Jenner? Rozpoznaj ich na zdjęciach!

Jesteś fanem reality show „Z rodziną u Kardashianów” (ang. „Keeping up with the Kardashians”)? Sprawdź, czy potrafisz rozpoznać członków rodzinny Kardashian i Jenner.

Rozpocznij Quiz