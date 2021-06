QUIZ. Jak dobrze znasz teledyski z lat 80-tych? Sprawdź, czy rozpoznasz je po jednym kadrze! QUIZ. 10 słynnych teledysków z lat 80-tych. Pamiętasz je? Rozpocznij Quiz

1 / 10 Jak brzmi tytuł tej piosenki Madonny? YouTube Źródło: „Fever” „Material girl” „True blue”

2 / 10 Jak brzmi tytuł tej piosenki Shakina'Stevensa? YouTube Źródło: „Cry Just a Litlle Bit” „Give me your heart tonight” „Marie, Marie”

3 / 10 Jak brzmi tytuł tej piosenki George'a Michaela? YouTube Źródło: „One more try” „Freedom” „Careless Whisper”

4 / 10 Jak brzmi tytuł tej piosenki Eurythmics? YouTube Źródło: „Sweet dreams” „There Must Be an Angel” „Love is a stranger”

5 / 10 Jak brzmi tytuł tej piosenki grupy Queen? YouTube Źródło: „Radio Ga Ga” „We will rock you” „I want to break free”

6 / 10 Jak brzmi tytuł tej piosenki grupy Roxette? YouTube Źródło: „Spending my time” „It must have been love” „Listen to your heart”

7 / 10 Jak brzmi tytuł tej piosenki Tanity Tikaram? YouTube Źródło: „Twist In My Sobriety” „I might be crying” „World outside your window”

8 / 10 Jak brzmi tytuł tej piosenki, którą śpiewał Jason Donovan? YouTube Źródło: „To many broken hearts” „A sealed with a kiss” „Especially for you”

9 / 10 Jak brzmi tytuł tej piosenki Sandry? YouTube Źródło: „Mea culpa” „Maria Magdalena” „In the heat of the night”