Wirtualnemedia: Showmax szykuje serial o polskim superbohaterze w dresie. Ze skrzydłami

Jeżeli serial jest na etapie developmentu, oznacza to, że nie wiadomo jeszcze, czy w ogóle powstanie. Gdyby jednak się udało, byłby to pierwsza polska tego typu produkcja. Do tej pory fani współczesnych bohaterów o nadludzkich mocach mogli liczyć głównie na wielkie studia z USA, opowiadające historie z kart komiksów Marvela i DC.

Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy, główny bohater byłby młodym chłopakiem - dresiarzem, który pewnego dnia budzi się ze skrzydłami. Do napisania scenariuszy kilku odcinków podobno zaproszona została firma Telemark. W jej portfolio są seriale takie jak „Nielegalni”, „Bez tajemnic”, „Pakt” czy „Instynkt”.

Kler na Showmaxie

Wcześniej portal Wirtualne Media podał też inną informację, która może zainteresować użytkowników platformy Showmax. Już niedługo ma na niej pojawić się głośny film „Kler”, który bije obecnie rekordy w polskich kinach. - Wojtek Smarzowski to wybitny artysta. Od początku angażowaliśmy się w prace nad „Klerem”, ponieważ ten film dotyka ważnych i trudnych tematów, na które ludzie chcą rozmawiać - tłumaczył Maciej Sojka, dyrektor zarządzający Showmax. Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy dokładnie film pojawi się na platformie. Przedstawiciele Showmaxa deklarują, że widzowie będą mogli obejrzeć produkcję jeszcze w pierwszym półroczu 2019 roku.