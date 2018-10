Netflix usuwa część filmów i seriali. Znikną „Rick & Morty” oraz „Pamiętniki Wampirów”

Choć Netflix każdego miesiąca dodaje do swojej oferty dziesiątki i setki filmów i seriali, to czasem wycofuje też wybrane produkcje. Aby nie stracić szansy na obejrzenie wartościowych dzieł, informujemy o najważniejszych tytułach znikających z platformy w październiku. Zwłaszcza, że mowa o kilku wybitnych produkcjach. Jedna z nich zaczyna nasz ranking, druga go kończy. Jeśli ktoś lubi dobre seriale animowane dla dorosłych, lub ceni talent aktorski Ewana McEwana i Naomi Watts, to zdecydowanie powinien wygospodarować sobie chwilę na nadrobienie filmowo-serialowych zaległości.

Niemożliwe

Świetnie oceniany film o rodzinie, która przeżyła tsunami w Tajlandii w 2004 roku. W rolach głównych Naomi Watts, Ewan McGregor i Tom Holland.



Sabotaż

Arnold Schwarzenegger walczy z handlarzami narkotyków. Kiedy zaczynają ginąć koledzy z jego oddziału, robi się nieprzyjemnie.



Wiecznie żywy

Komedia o zombie, który zakochał się w dziewczynie? To może się udać.



All Good Things

Ryan Gosling i Kirsten Dunst. Zaczyna się od miłości, a kończy na odkrywaniu sekretów i wyjaśnianiu zniknięcia ukochanej.



Warcraft: Początek

Dla fanów gier komputerowych z uniwersum Warcrafta pozycja obowiązkowa, nawet jeżeli nie jest to kino najwyższych lotów.



RED 2

Kontynuacja dobrze przyjętego filmu RED. Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren, Anthony Hopkins i Catherine Zeta-Jones w komedii akcji.



Pamiętniki Wampirów

Dla fanów sagi "Zmierzch" i historii z wampirami dla nastolatków.



Rick and Morty

Lubisz South Park, Family Guya lub Bojacka Horsemana? W takim razie jest to dla ciebie pozycja obowiązkowa. Nie słyszałeś o żadnym z powyższych? Może warto zacząć od absurdalnych, inteligentnych i przezabawnych przygód szalonego naukowca Ricka Sancheza i jego wnuka Morty'ego Smitha.