Poznaliśmy obsadę serialu „Wiedźmin”. Koniec spekulacji dotyczących Ciri

Henry Cavill jako wiedźmin Geralt, Anya Chalotra jako Yennefer, Jodhi May w roli Calanthe, Bjoern Hlynur Haraldsson jako Eist. Do tego Adam Levy – Myszowór, MyAnna Buring – Tissaia, Mimi Ndiweni – Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Mille Brady jako Renfri oraz Freya Allan, w roli „dziecka niespodzianki” – Ciri. Tak prezentuje się obsada aktorska przygotowywanego przez Netflix serialu na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie. Informację podano po 17:30 na polskim koncie Netflixa na Twitterze.

Kim jest Freya Allan?

Freya Allan to młoda i wciąż mało znana aktorka, która do tej pory zagrała w krótkometrażowych filmach „Bluebird”, „Christmas Tree” i „Captain Fierce” oraz zaliczyła występ w serialu „Into the Badlands: Kraina Bezprawia”. W tym roku zadebiutuje na dużych ekranach w nowej wersji „Wojny światów”, której akcja umiejscowiona zostanie w Londynie.

Kim jest Anya Chalotra?

Anya Chalotra to 22-letnia aktorka, która również nie może pochwalić się bogatym CV. Do tej pory zagrała postać... Jennifer w serialu „Wanderlust”. Pracuje też na planie serialu „The ABC Murders”, który dopiero debiutuje na ekranach.

Awantura o Ciri

Wiadomość Netflixa zakończyła trwające przez wiele dni spory i spekulacje dotyczące odtwórczyni roli Ciri. Na początku września w sieci pojawiła się plotka sugerująca, że aktorka grająca tę postać może być Murzynką, Azjatką lub przedstawicielką mniejszości etnicznej. Nie spodobało się to ogromnej części fanów książek i gier opisujących historię wiedźmina Geralta z Rivii. Petycję o powierzeniu tej postaci białej aktorce podpisało kilkadziesiąt tysięcy osób. W sieci zaroiło się też od memów na ten temat. Skoro Netflix pisze, że to już koniec żartów z tego tematu, przypomnijmy sobie po raz ostatni najlepsze z nich:

