Netflix, Showmax czy HBO GO? Znamy lidera oraz najpopularniejsze seriale VoD w Polsce

Według Ampere Analysis Netlfix ma już w Polsce 760 tys. subskrybentów. Liczba ta nieznacznie przekracza szacunki analityków, którzy na ten moment w swoich prognozach dawali serwisowi szansę na 730 tys. Zdaniem screenlovers.pl, dzięki premierze „Wiedźmina” i serialu Agnieszki Holland „1983” już w 2019 roku liczba subskrybentów może przekroczyć milion.

Firma Parrot Analytics stworzyła też własny algorytm, który pozwolił jej poznać najpopularniejsze polskie seriale, odwołując się do Demand Expressions. Algorytm ten bierze pod uwagę nie tylko samą oglądalność, ale też „nośność” tytułu w mediach społecznościowych. Z danych pomiędzy kwietniem i czerwcem tego roku wynika, że niekwestionowanym królem w naszym kraju zostało „Stranger Things”. W pierwszej dwudziestce najlepszych nie ma ani jednego tytułu HBO GO i są tylko dwie produkcje serwisu Showmax. Mimo braku szczególnej promocji, w pierwszej piątce znalazł się też program Amazon Original, co dla HBO musi być szczególnie bolesne wizerunkowo.

Daredevil

466 491 Demand Expressions



BoJack Horseman

538 940 Demand Expressions



Dark

547 570 Demand Expressions



The Crown

563 413 Demand Expressions



Chłopaki z baraków

573 360 Demand Expressions



Zagubieni w kosmosie

579 568 Demand Expressions



Marvel: The Punisher

587 369 Demand Expressions



Sense8

599 479 Demand Expressions



House of Cards

602 569 Demand Expressions



Star Trek: Discovery

642 898 Demand Expressions



Botoks

652 646 Demand Expressions



Opowieści podręcznej

662 099 Demand Expressions



Modyfikowany węgiel (Dehydrated Carbon)

789 460 Demand Expressions



Marvel: Jessica Jones

863 812 Demand Expressions



Orange Is The New Black

1 044 973 Demand Expressions



The Grand Tour

1 052 272 Demand Expressions



Black Mirror (Czarne Lustro)

1 193 669 Demand Expressions



Narcos

1 231 315 Demand Expressions



13 powodów

1 457 341 Demand Expressions



Stranger Things

1 503 800 Demand Expressions