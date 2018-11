Hugh Grant i Nicole Kidman razem w serialu HBO. Fani „Wielkich kłamstewek” już zacierają ręce

Serial „Big Little Lies”, czyli „Wielkie kłamstewka” to jeden z największych serialowych hitów HBO. O tej wielokrotnie nagradzanej produkcji (4 Złote Globy, 8 statuetek Emmy i wiele nominacji) nie da się nie wspomnieć przy okazji kolejnego szykowanego przez stację tytułu. Za „You Should Have Known” ponownie odpowiadać ma producent i scenarzysta „Wielkich kłamstewek” – David E. Kelly. Podobnie jak w tamtej produkcji z Reese Whiterspoon i Nicole Kidman, tak i w tym wypadku siłą serialu ma być nie tylko historia i wykonanie, ale też gwiazdorska obsada. Tym razem u boku Nicole Kidman zobaczymy Hugh Granta.

„The Undoing” to ekranizacja powieści Jean Hanff Korelitz wydanej pod polskim tytułem „Nie chciałaś wiedzieć”. Opowiada o historii terapeutki Grace, która namawia kobiety, by w doborze partnerów życiowych kierowały się przede wszystkim intuicją i zaufały pierwszemu wrażeniu. Sytuacja komplikuje się, gdy na idealnym życiu głównej bohaterki pojawiają się nie tyle rysy, co potężne pęknięcia. Czy zdoła poskładać je na nowo i odkryć prawdę pod światem iluzji, który sama zbudowała? Takie pytania postawią przed nami twórcy serialu. Data premiery jest jeszcze nieznana.