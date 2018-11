„Cztery wesela i pogrzeb” powrócą jako serial. Andie MacDowell dostanie nową rolę

W serialowej wersji „Four Weddings And A Funeral” czworo znajomych spotka się w Londynie na ślubie, który w ostatniej chwili zostanie odwołany. Nowa produkcja od Hulu (platforma podobna do Netfliksa czy HBO GO) będzie opowiadać o wydarzeniach następujących w roku po tym skandalu. Związki będą się tworzyć i rozpadać, a życie całej czwórki zmieni się nie do poznania.

W głównych rolach wystąpią: znana jako Missandei z „Gry o Tron” Nathalie Emmanuel (zagra Jess), Nikesh Patel jako Kash, Rebecca Rittenhouse jako Ainsley i John Reynolds jako Duffy. Andie MacDowell, która w oryginale grała Carrie, w nowej wersji będzie matką Ainsley.

Za scenariusz odpowiedzialna będzie Mindy Kaling (znana ze „Świata według Mindy”. Przy produkcji zaangażowani będą także Matt Warburton oraz Jonathan Prince, którzy pracowali przy pierwowzorze z 1984 roku. Premiera serialu planowana jest na 2019 rok.