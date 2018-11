Klienci sieci Play dostaną pół roku Netfliksa w prezencie. Ale nie wszyscy

Od 30 listopada klienci przedłużający umowę z Play oraz osoby, które dopiero dołączają do tej sieci, mogą liczyć na miły prezent. Z okazji premiery pierwszego serialu oryginalnego Netfliksa wyprodukowanego w Polsce, wymienione wcześniej grupy otrzymają aż sześć miesięcy darmowego dostępu do wszystkich zasobów tego portalu. Oprócz thrillera „1983” z Maciejem Musiałem i Robertem Więckiewiczem będą więc mogli oglądać także tysiące pozostałych filmów i seriali.

Jak informuje firma Play, promocja Netfliksa dołączana jest do czterech różnych pakietów „z urządzeniem” (od 45 do 80 zł miesięcznie) oraz trzech pakietów „bez urządzenia” (od 40 do 60 zł). Dostęp do Netfliksa otrzymają też użytkownicy, którzy wybiorą ofertę głosową, jeśli dobiorą pakiet 20 GB za 20 zł.

„1983” na Netfliksie

30 listopada na platformie Netflix ma miejsce premiera polskiego serialu „1983”. Pierwsze dwa odcinki wyreżyserowała Agnieszka Holland. Autorem scenariusza do pierwszego polskiego serialu dla Netfliksa jest Joshua Long, a za produkcję odpowiadają The Kennedy/Marshall Company i The House Media Company. Serial przedstawia alternatywną rzeczywistość, w której zimna wojna nigdy się nie zakończyła, a Polska nigdy nie wyszła z Układu Warszawskiego. Akcja rozgrywa się będzie w 2003 roku. W obsadzie m.in. Robert Więckiewicz, Maciej Musiał, Michalina Olszańska, Andrzej Chyra, Zofia Wichłacz, Edyta Olszówka, Mirosław Zbrojewicz, Krzysztof Wach, Patrycja Volny, Wojciech Kalarus i Ewa Błaszczyk.

Zdjęcia do serialu kręcone były w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie oraz na Śląsku. – Niezmiernie cieszymy się, że możemy pokazać tę alternatywną wersję historii w porywającym thrillerze, i to z tak niesamowitą polską obsadą. Kontynuujemy owocną współpracę z nominowaną do Oscara Agnieszką Holland i jej wspaniałym zespołem. Jestem przekonany, że „1983” spodoba się nie tylko polskim widzom, ale i widowni Netflix na całym świecie – mówił o serialu Erik Barmack, wiceprezes Netfliksa ds. międzynarodowych treści oryginalnych. W listopadzie zaprezentowano oficjalny zwiastun serialu.

