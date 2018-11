Tomasz Kot i Zofia Wichłacz w serialu BBC. Zagra w nim także Sean Bean

Serial „World on Fire” produkowany przez BBC ma opowiadać o II wojnie światowej z perspektywy zwykłych ludzi. W pierwszym sezonie widzowie zobaczą wydarzenia z pierwszego roku walk. Jak podaje portal naekranie.pl, na początku fabuła zabierze widzów do Polski, do czasów wybuchu wojny, a sezon skończy się na Bitwie o Anglię.

W produkcji „World on Fire” zagrają polscy aktorzy – Tomasz Kot, znany m.in. z filmu „Zimna wojna” oraz Zofia Wichłacz, którą ostatnio mogliśmy podziwiać w serialu „Rojst”, wyprodukowanym przez platformę Showmax.

Zagrają Sean Bean i Helen Hunt

W obsadzie serialu oprócz polskich aktorów znaleźli się również m.in.: Sean Bean, Helen Hunt, Lesley Manville, Blake Harrison, Yrsa Daley-Ward, Ansu Kabia, Ewan Mitchell, Jonah Hauer-King, Julia Brown, Brian J. Smith, Parker Sawyers, Bruno Alexander, Johannes Zeiler i Eugenie Derouand.

Zdjęcia do serialu BBC ruszyły w październiku w czeskiej Pradze. Potem ekipa ma pracować w Manchesterze, Londynie, Paryżu oraz Berlinie. „World on Fire” ma składać się z siedmiu odcinków.