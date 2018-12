Najpopularniejsze seriale Netfliksa w 2018 roku. Jeden zaskakuje

1. Narcos

Historia walki z narkotykami oparta na prawdziwych wydarzeniach. Pierwsze dwa sezony opowiadają o kolumbijskim imperium Pablo Escobara. Seria jest jednak tak popularna, że kolejne radzą sobie dobrze nawet bez tej charyzmatycznej postaci.



2. Chilling Adventures of Sabrina

Stary serial po kuracji odmładzającej potrafi wprawić w zdumienie. Mamy tu wątki satanistyczne i czarną magię, wątki homo- i trans- seksualne, duuużo pozytywnego feminizmu i walki z wszelką dyskryminacją, ale widzów i tak najbardziej oburzyła (niewinna jak na nasze czasy) scenka orgii.



3. Stranger Things

Wciągająca historia o zaginionym dziecku i nostalgiczna podróż w czasie w jednym. Żaden z tych dwóch elementów nie został zaniedbany. Fani ostrzą już sobie zęby na trzeci sezon.



4. Daredevil

Bohater ze stajni Marvela na małym ekranie. Po sukcesie tego serialu dostaliśmy też Jessicę Jones, Luke'a Cage'a i Iron Fista (Defenders). Gdzieś między nimi wszystkimi zaplątał się jeszcze świetny, choć niezwykle brutalny Punisher. Dla fanów superbohaterów cały ten zbiór to nie lada gratka.



5. Upadek królestwa

Netfliksowa "Gra o Tron"? Fani tej produkcji mówią, że to coś więcej. Bardzo popularna poza granicami Polski. U nas raczej mało znana. Może warto dać jej szansę?



6. House of Cards

Władza deprawuje. Genialny Kevin Spacey w roli polityka pnącego się po szczeblach kariery pokazuje to nam w sposób nie do podrobienia. Jeśli macie jakiekolwiek złudzenia co do polityki, powinniście zobaczyć ten obraz, który odsłania kulisy politycznego teatru.



7. Orange Is The New Black

Powstało już wiele świetnych filmów i książek o zakładach zamkniętych. Ale w tym serialu trafiamy do więzienia dla kobiet. Zapowiedziany właśnie 6. sezon powinien mówić wszystko.



8. 13 powodów

Dlaczego nastolatki decydują się na odebranie sobie życia? Czy rodzice, szkoła i przyjaciele mogli zrobić więcej, by nie dopuścić do tragedii? "13 powodów" odpowiada na te niełatwe pytania w znakomity sposób, dając głos nie tylko samobójcy, ale też wszystkim tym, którzy muszą żyć dalej.



9. Nawiedzony dom na wzgórzu

Niby typowy horror, a jednak to jeden z najwyżej ocenianych seriali tego roku. To zasługa nie tylko brawurowych zdjęć (jeden odcinek kręcony był w pięciu długich ujęciach), ale też świetnego scenariusza, poświęcającego tyle samo uwagi straszeniu i pogłębianiu psychologicznych portretów bohaterów i ich wzajemnych relacji.

