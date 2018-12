Showmax wycofuje się z Polski. Jaki jest powód decyzji?

– To wynika ze strategicznej decyzji koncernu Naspers o wycofaniu się z branży wideo w internecie – poinformowała Magdalena Marzec, PR managerka platformy Showmax w Polsce. W ten sposób odniosła się do ustaleń portalu wirtualnemedia.pl. Naspers przeniósł Showmaxa do spółki MultiChoiceGroup. Planuje sprzedać jej udziały, wprowadzając ją na giełdę w Johannesburgu.

„Dalszy rozwój Showmax Polska, jako jedynej firmy działającej w obszarze wideo poza Afryką, nie mieści się w ramach przyjętej strategii zarówno MCG, która koncentruje się na kontynencie afrykańskim, jak i Naspersa. Showmax Africa będzie nadal działać jako część MultiChoice Group, a zmiany nie dotyczą pozostałych inwestycji Naspersa w Polsce” – podkreślono.

Showmax w Polsce

Platforma Showmax pojawiła się w Polsce w połowie lutego 2017 r. Miesięczny dostęp do niej kosztuje 19,90 zł, przez pierwsze 14 dni można ją testować za darmo. Platforma zaangażowała się m.in. w produkcję serialu satyrycznego „Ucho prezesa”. Ponadto zrealizowała pierwszą serię „SNL Polska”, a w sierpniu i wrześniu 2018 r. udostępniła serial kryminalny „Rojst”.

