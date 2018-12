Kolejny duży sukces polskiego serialu. Trafił na listę amerykańskiego magazynu

„Ślepnąc od świateł” to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych seriali 2018 roku. Po dużym sukcesie w Europie produkcję HBO doceniono także w Stanach Zjednoczonych. Magazyn „Variety” opublikował zestawienie najlepszych seriali mijającego roku i znalazła się w nim polska produkcja. Poniżej pełna lista seriali spoza USA wyróżnionych przez „Variety”.

„Iron Island” (Brazylia)



„The Story of Yanxi Palace” (Chiny)



„Ride Upon the Storm” (Dania)



„Hippocrates” (Francja)



„Das Boot” (Niemcy)



„Autonomies” (Izrael)



„The Hunter” (Włochy)



„State of Happiness” (Norwegia)



„Ślepnąc od świateł” (Polska)



„Generations: the Legacy” (RPA)



„Madrid on Fire” (Hiszpania)



„Informer” (Wielka Brytania)



O czym jest „Ślepnąc od świateł”?

Ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule to historia warszawskiego dilera, Kuby. Tajemniczy bohater, o którym nikt za wiele nie wie, współpracuje z lokalnymi gangsterami, a jego klientami są m.in. celebryci, gwiazdy hip-hopu i politycy. Kuba postanawia jednak zmienić coś w swoim życiu i kupuje bilety na lot do Argentyny. Przed jego wyjazdem z więzienia wychodzi doświadczony gangster. Wtedy sytuacja się skomplikuje, a losy dilera i byłego więźnia przetną się, co doprowadzi Kubę do konfrontacji z jego własną przeszłością.

Kto gra w „Ślepnąc od świateł”?

Reżyser Krzysztof Skonieczny zaprosił do współpracy plejadę polskich gwiazd. Na ekranie pojawia się m.in. Jan Frycz, Robert Więckiewicz, Janusz Chabior, Cezary Pazura, Eryk Lubos, Ilona Ostrowska oraz Marta Malikowska. Co ciekawe, w rolę Kuby wciela się debiutujący Kamil Nożyński. Nie jest to jednak postać nowa w polskim show biznesie. Nożyński jest raperem, który od 10 lat występuje pod pseudonimem Saful w zespole Dixon37.

Czytaj także:

HBO pokazało zestawienie. Oto najchętniej oglądane seriale w tym roku