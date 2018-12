„Luther”, „Roswell” i powrót „Detektywa”. Nowości w HBO - styczeń 2019

"Gwiazda szeryfa", sezon 2

Drugi sezon serialu z Timem Rothem w roli policjanta HBO GO pokaże 25 stycznia. Górskie miasteczko zostaje opanowane przez napływowych pracowników naftowych. Co to oznacza dla jego mieszkańców i stróżów prawa?



"Szkoła zabójców", sezon 1

24 stycznia HBO GO pokaże rozgrywający się w mrocznym, komiksowym świecie serial opowiadający o prywatnej szkole, do której najważniejsze przestępcze rodziny wysyłają kolejne pokolenia zabójców.



"W potrzebie", sezon 3

21 stycznia startuje trzeci sezon serialu komediowego HBO. Dalsze perypetie dilera marihuany (w tej roli Ben Sinclair)



"Roswell, w Nowym Meksyku", sezon 1

W połowie miesiąca premiera dla wielbicieli paranormalnych historii. 16 stycznia na HBO GO debiut serialu "Roswell, w Nowym Meksyku". Jak tym razem pokazane zostaną losy mieszkańców słynnego miasteczka narazonego na obecnosć obcych?



"Detektyw" sezon 3

14 stycznia powróci "Detektyw". W trzecim sezonie serialu w roli głównej wystąpi zdobywca Oskara, Mahershala Ali. Tym razem stróże prawa będą musieli zmierzyć się z makabryczną zbrodnią popełnioną w hrabstwie Ozark w Arkansas.



"Terapia". Sezon 3

Od 7 stycznia dostępna będzie "Terapia". Trzeci sezon czeskiego serialu przedstawia kolejne perypetie psychologa Marka Posty, który powraca, by pomagać swoim klientom w rozwiązaniu problemów w pracy, w związkach i innych sferach ich życia. Po raz kolejny twórcy serialu odważnie zagłębiają się w tematy, o których trudno mówić prywatnie, nie mówiąc już o publicznej sferze życia.



"Sukces". Sezon 1

HBO GO stawia na europejskie produkcje. W Polsce mieliśmy "Ślepnąc od świateł", tymczasem Chorwaci przygotowali wielowarstwowy dramat "Sukces". Na jego fabułę składają się opowieści o czworgu nieznajomych. Każdy z nich jest w pewien sposób przytłoczony codziennymi zmaganiami z rzeczywistością w wielkim mieście. Pewnego dnia ich losy krzyżują się za sprawą pewnego gwałtownego wydarzenia. Kiedy konsekwencje ich działań zaczynają przenikać każdy aspekt ich życia, ci zwykli ludzie z różnych środowisk nie mogą stać obok tego obojętnie.



"Śmierć i słowiki". Sezon 1

Już 2 stycznia platforma udostępni brytyjską produkcję "Śmierć i słowiki". Serial to gratka dla fanek urody i talentu Jamiego Dornana, który światową karierę zrobił dzięki roli w "50 twarzach Greya". Rok 1885, wieś Fermanagh w Irlandii. Beth Winters (Ann Skelly) w dniu swoich dwudziestych trzecich urodzin decyduje się uciec od swojej nudnej codzienności na irlandzkiej prowincji i skomplikowanej relacji z ojczymem Billym (Matthew Rhys), który jest protestanckim właścicielem ziemskim. Dziewczyna pragnie rozpocząć nowe życie z czarującym Liamem Wardem (Jamie Dornan). Szybko jednak okaże się, że nie będzie to takie łatwe…



"Luther". Sezon 5

Już 1 stycznia zadebiutuje piąty sezon serialu "Luther" z Idrisem Elbą w roli głównej. Tym razem John Luther i zrekrutowana przez niego detektyw Catherine Halliday (Wunmi Mosaku) zostają wciągnięci w skomplikowaną, morderczą intrygę, która zdaje się być skonstruowana tak, aby chronić korupcyjną plątaninę. Sprawa jak nigdy wcześniej przybliża bohatera do natury prawdziwego zła. Zmuszony jest również stawić czoła duchom z przeszłości. Staje przed wyborem - kogo chronić, a kogo poświęcić.