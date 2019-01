Meghan Markle wróci do „Suits”? Zrezygnowała przed ślubem

Meghan Markle, która w popularnym także w Polsce amerykańskim serialu wcielała się w rolę Rachel Zane, zakończyła oficjalnie swoje występy na ostatnim odcinku 7. sezonu. Równocześnie informowano, że to także finał jej przygody z aktorstwem. Meghan zapowiedziała w pierwszym wspólnym wywiadzie z księciem Harrym po ogłoszeniu zaręczyn, że ślub oznacza dla niej koniec kariery. – Nie odbieram tego tak, jakbym cokolwiek porzucała. To po prostu zmiana. Nowy rozdział – tłumaczyła wówczas Meghan Markle.

Meghan Markle rolą w "Suits" kończy z aktorstwem