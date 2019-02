Drugi sezon „Sex Education” potwierdzony. Netflix puszcza oko do widzów

Jean Milburn (Gillian Anderson) i Otis Milburn (Asa Butterfield) dostaną kolejną szansę na unormowanie swoich relacji rodzinnych i towarzyskich. Netflix ogłosił, że złożył zamówienie na dalszych osiem odcinków wyjątkowo popularnego serialu „Sex Education. Powrócą także pozostałe znane już widzom postaci, więc na ekranie znów pojawi się Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Tanya Reynolds i Patricia Allison. Nie zmieni się też załoga filmowców, odpowiedzialna za sukces pierwszego sezonu.

– Przyjęcie pierwszego sezonu było ekscytujące. Śledzenie jak ludzie z całego świata wiążą się z bohaterami, którzy zrodzili się w mojej głowie, jest czymś niesamowitym – mówiła scenarzystka Laurie Nunn. – Jestem bardzo wdzięczna każdej osobie, która poświęciła swój czas na oglądanie tego serialu i nie mogę doczekać się kontynuowania tej wspaniałej podróży – zapewniała.

Przy okazji ogłoszenia informacji o kolejnym sezonie, na profilu Gillian Anderson na Twitterze pojawił się sugestywny gif. Widzowie serialu mogą rozpoznać na nim Otisa i jego mamę. Rysunki pojawiające się w chmurce nie powinny pozostawiać wątpliwości co do tematu, który poruszyła w tej scence dr Milburn. „Gotowi na więcej?” – pyta we wpisie aktorka. To kolejny przykład na kreatywny marketing, stosowany w wielu przypadkach przez dział promocji Netfliksa.

