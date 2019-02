Wielka powtórka przed finałem! Jak dobrze znasz „Grę o Tron”?

„Gra o Tron” to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych produkcji HBO. W kwietniu premiera ostatniego sezonu, tymczasem my zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy. Jak dobrze pamiętacie serial?

Wielka powtórka przed ostatnim sezonem. Jak dobrze znasz „Grę o Tron”? Ostatni sezon „Gry o tron” Już w kwietniu widzowie HBO rozpoczną ostatnią odsłonę przygody z „Grą o Tron” . Ósmy sezon serialu na podstawie prozy George'a R.R. Martina zapowiadany jest bowiem jako zamykający serię. Choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, aktorzy związani z produkcją już teraz dbają o to, by emocje rosły z każdym dniem. Gwendoline Christie w rozmowie z portalem „E! News” stwierdziła, że widzowie mogą się spodziewać ogromnych emocji. – Będzie potrzebowali terapii. Sądzę, że zakończenie sezonu sprawi, że wszyscy będziemy musieli zwrócić się po pomoc do specjalisty – zapowiedziała aktorka. Odtwórczyni roli Brienne nie chciała zdradzić, czy jej postać będzie wśród tych, którym uda się przeżyć. Jak zacznie się ósmy sezon „Gry o tron”? Jak czytamy na łamach „Entertainment Weekly”, 8. sezon „Gry o tron” nie zostanie otwarty aktualizacją wydarzeń z poprzedniej części, ale ma być „połączeniem scen z największymi gwiazdami”. „To, co nastąpi, to ekscytujące i pełne napięcia mieszanie się postaci, z których część nigdy wcześniej się nie spotkała” – informuje portal. „Słodko-gorzki sezon finałowy” Bryan Cogman, producent wykonawczy w rozmowie z „EW” podkreślał, że widzów czeka „niewiarygodnie emocjonujący, słodko-gorzki sezon finałowy”. Przypomnijmy, że Kit Harington, czyli aktor wcielający się w rolę Jona Snowa ostatnio przyznał, że rozpłakał się podczas czytania scenariusza do ostatniego sezonu serialu. Czytaj także:

