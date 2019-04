Kto przetrwa „Grę o tron”? Naukowcy już to wiedzą!

Autorzy: Martyna Frątczak & Piotr Tryjanowski

Każdy, kto zetknął się z zawiłą narracją George’a R.R. Martina i zekranizowaną opowieścią na jej podstawie, ma wszelkie podstawy co do tego, aby powątpiewać w przewidywalność wydarzeń rozgrywających się w „Grze o tron”. Nagłe zwroty akcji i ciosy niespodziewanie padające na ulubionych bohaterów niejednokrotnie zaskakiwały, a nawet szokowały. Czy jednak i w rzeczywistym świecie da przewidzieć śmierć, kto przegra - a kto zwycięży - w konfliktach o władzę? Okazuje się, że można. Potrzeba tylko szybkich komputerów i analiz demograficznych zwanych analizami przeżycia. Rachunek prawdopodobieństwa górą, ale bywa trudny. Dlaczego zatem nie spróbować wyjaśnić prawdopodobieństwa przeżycia całkiem fikcyjnych postaci? Kultowy serial „Gra o tron” do badań nadaje się wyjątkowo dobrze. Wyniki oglądalności biją kolejne rekordy, a na kwiecień tego roku zapowiadana jest premiera ostatniego, 8. sezonu.

Fani czekają z niecierpliwością. Aby poradzić sobie z długą przerwą przed kolejną dawką silnych wrażeń (czy wręcz emocjonalną pustką spowodowaną rozstaniem z ulubionymi bohaterami), wielu z nich wraca do pierwszych odcinków serialu i odświeża historię. Inni pogrążają się w tysiącach stron sagi „Pieśń lodu i ognia” George’a R.R. Martina, na podstawie której powstał serial. Czasem czytają bogatą literaturę, która narosła wokół popularnej serii: z detalami analizują funkcjonowanie zamków, postaci kobiecych w serialu, politykę dworu... Odtwarzają przepisy kulinarne inspirowane światem Gry o Tron.

Co może zrobić naukowiec - fan serialu i powieści, przygnieciony ogromem pracy i presją, by nieustannie publikować wyniki oryginalnych badań? Jak znaleźć czas na to, by ponownie obejrzeć siedem sezonów serialu i czerpać przyjemność z oglądania brutalnych walk, skandalicznych romansów i politycznych intryg? Wygląda na to, że przynajmniej niektórzy badacze rozwiązali ten dylemat. Postanowili - zupełnie na poważnie - opisać zjawiska społeczne i przyrodnicze przedstawione w serialu.

Na bazie pojawiającej się w serialu fikcyjnej przypadłości opublikowano profesjonalny opis choroby dermatologicznej, zwanej jako szara łuszczyca. Z kolei inni poddali dokładnej analizie najczęstsze przyczyny śmierci bohaterów i wyciągnęli wnioski ułatwiające przetrwanie w brutalnym Westeros. Dzięki ciężkiej pracy naukowców wiemy już, kto ma największe szanse na przeżycie „Gry o tron”, jakie działania przynoszą najwięcej korzyści i która z postaci posiada najbardziej strategiczną pozycję do wygrania odwiecznej walki. Ale po kolei. (ostrzegamy - w tekście znajdują się spojlery!)

Trudny obszar badań – brutalny świat „Gry o tron”

„Lud modli się o deszcz, zdrowe dzieci i lato, które nie ma końca - oświadczył ser Jorah. - Ich nie obchodzą gry o tron, jeśli tylko zostawi się ich w spokoju”. George R.R. Martin Gra o tron (tłumaczenie: Paweł Kruk)

Badanie wzorców przeżywalności w amazońskiej dżungli to zadanie dla amatorów, gdy skontrastować to ze światem Gry o tron. Jego fikcyjne społeczeństwo nękają kolejne wstrząsy polityczne, wojny domowe i wszechobecna przemoc. Jest ona jedyną skuteczną odpowiedzią na większość konfliktów i problemów dnia codziennego. System feudalny i brak stabilnego rządu wkluczają powstanie i rozwój instytucji świadczących usługi dla poprawy zdrowia i samopoczucia przeciętnych mieszkańców. Z tych powodów serialowa i książkowa rzeczywistość porównywane są często do średniowiecznej Europy. Nie jest to zaskakujące: twórca opisywanego fantastycznego świata inspirował się historycznymi wydarzeniami. Należała do nich tocząca się w XV-wiecznej Anglii pomiędzy dwoma wielkimi rodami Wojna Dwóch Róż.