Ci aktorzy dołączyli do obsady „Wiedźmina”? Nowe informacje o produkcji Netfliksa

Pewne jest jedno - Netflix intensywnie pracuje nad serialem na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego, a trzon obsady poznaliśmy już w ubiegłym roku. Twórcy pozostawili jednak kilka niewiadomych, co dało miejsce do popisu dociekliwym fanom. Serwis thewitcher.tv donosi, że Pavettę, matkę Ciri, zagra Gaia Mondadori. Zdaje się to potwierdzać jej CV na stronie agencji Curtis Brown, w którym wpisana została produkcja Netfliksa. Podobne „śledztwo” przeprowadzono w przypadku odtwórcy roli Chireadana. W rolę elfa według ustaleń fanów ma się wcielić Lucas Englader.

W sieci pojawiły się ponadto zdjęcia z plenerów, w których ma powstawać serial. Na Instagramie Charlotte Brandstrom, reżyserki dwóch epizodów, pojawiły się zdjęcia w Wysp Kanaryjskich, opisane jako „poszukiwania lokalizacji” dla „Wiedźmina” . Na Imgurze zamieszczona została cała kolekcja fotografii mających pochodzić z planu serialu.

Przygotowany przez Netflix serial na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego pojawi się w serwisie streamingowym najprawdopodobniej w 2019 roku. Co powinno ucieszyć fanów: produkcja będzie opierać się na tzw. „cyklu wiedźmińskim”, a więc na wydarzeniach z 2 tomów opowiadań, 5 tomach sagi oraz dodatkowej, napisanej po latach, samodzielnej powieści. Więcej szczegółów na temat produkcji zdradził Tomasz Bagiński.

Czytaj także:

„Wiedźmin” niedługo na Netfliksie. Znamy kulisy produkcji

10 października poznaliśmy obsadę serialu. Henry Cavill pojawi się na ekranie jako wiedźmin Geralt, Anya Chalotra jako Yennefer, Jodhi May w roli Calanthe, Bjoern Hlynur Haraldsson jako Eist. Do tego Adam Levy – Myszowór, MyAnna Buring – Tissaia, Mimi Ndiweni – Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Mille Brady jako Renfri oraz Freya Allan, w roli „dziecka niespodzianki” – Ciri.