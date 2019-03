Gwiazdy „Gry o tron” opowiadają o finałowej bitwie. Jej nagranie zajęło 55 dni zdjęciowych

Gigantyczna scena walki ma być ukoronowaniem trwającej od 2011 roku serialowej sagi „Gra o tron”. Poszczególni aktorzy już od miesięcy w licznych wywiadach zapowiadają, że fanów serii wraz z ostatnim sezonem czeka niezwykłe widowisko o potężnym ładunku emocjonalnym. Teraz Sophie Turner i Maisie Williams skupiły się szczególnie na finałowej bitwie, którą nagrywano przez aż 55 dni.

– Żaden trening na świecie nie mógłby nas przygotować kondycyjnie na to, czego wymagały te nocne zdjęcia – stwierdziła Maisie Williams na łamach „Vogue'a”. – Doszło to do takiego punktu, że o czwartej nad ranem rozglądałyśmy się i mówiłyśmy: „To niedorzeczne. Co my tu robimy?” – opowiadała.

Sophie Turner przyznała, że ostatniego dnia zdjęć całkowicie się rozkleiła. – Nie mogłam się opanować! Płakałam godzinami, kiedy już skończyliśmy – mówiła. – To było jak zostawienie za sobą postaci, z którą dorastałam, prawie jak śmierć – dodawała.

Wśród osób, które nie mogą doczekać się finałowego sezonu „Gry o tron”, jest także autor książkowego pierwowzoru, który z czasem został „wyprzedzony” przez serial. Przyznał, że nie zna zakończenia, nie czytał scenariusza, ponieważ jest zajęty pracą nad kolejną powieścią.

8. W Winterfell są wszyscy

Na przebitkach z Winterfell widzimy po kolei: Jona, Varysa, Daenerys, Samwella, Gendry'ego, Ser Joraha Mormonta, Ogara, Aryę, dwa smoki, Sansę, Brienne i Podericka. Wydaje się też, że w jednej ze scen pojawia się Bronn. Tak czy inaczej, za bardzo się nie przyzwyczajajcie. Większość z tych postaci z pewnością umrze.



7. Nocny Król może nie być zbyt inteligentny

Zakładając, że w trailerze widzimy kadr przedstawiający konia Nocnego Króla, który biegnie w kierunku Winterfell, trudno zrozumieć, dlaczego nie korzysta on z szybszego "środka transportu". Ma przecież w zanadrzu własnego lodowego smoka...



6. Kwestia kazirodztwa nie przeszkadza Jonowi i Daenerys?

W trailerze widzimy, że Jon i Daenerys wciąż trzymają wspólny front w walce. Albo Samwell Tarly nie powiedział im, że łączą ich więzy krwi, albo po prostu im to nie przeszkadza...



5. Cersei i alkohol

W ostatnim sezonie Cersei nie piła, ponieważ była w ciąży. Albo już urodziła dziecko, albo możemy się spodziewać, że ta historia nie skończyła się dobrze.



4. Tormund i Beric żyją!

Ostatni raz widzieliśmy ich na murze kiedy Nocny Król zamienił ich w stertę lodu, jednak już po trailerze wiemy, że przeżyli. Teraz możemy być świadkami tego, jak Tormund i Lady Brienne żyją długo i szczęśliwie, mając gromadkę ogromniastych dzieci.



3. Złota Kompania udowodni, że zasługuje na swoją nazwę?

Cersei zatrudniła najsilniejszą formację wojskową, aby pomogła jej w wysiłkach zdobycia Żelaznego Tronu. Połącz to z sojuszem z Euronem Greyjoyem i jego flotą oraz z nieuniknionym zmniejszeniem się armii Jona i Daenerys po konfrontacji z Białym Wędrowcami i okaże się, że to właśnie czarny charakter może być ważnym graczem w tej rozgrywce.



2. Czy Lord Varys przeżyje?

Varys, zwany Pająkiem, jest członkiem małej rady i Starszym nad Szeptaczami oraz szpiegiem, służącym królowi Siedmiu Królestw. W trailerze zapowiadającym 8. sezon widzimy, jak ukrywa się w kryptach Winterfell z kobietami i dziećmi. Sugeruje to pełne oblężenie stolicy Północy podczas najdłuższej bitwy w historii "Gry o Tron".



1. Kto goni Aryę?

Odkąd Arya została wytrenowana przez Jaqena H'ghara, jednego z Ludzi Bez Twarzy, mogłoby się wydawać, że nie zna ona pojęcia strachu. W trailerze widzimy jednak ją przerażoną i zakrwawioną, gdy ucieka korytarzami Winterfell. Wszyscy wiemy, że do rodowego zamku i siedziby rodu Starków zmierzają Biali Wędrowcy. Oglądając zapowiedź sezonu jednak mamy wrażenie, że jest to coś znacznie bardziej potężnego niż "lodowe zombie".