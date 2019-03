„Gra o Tron” na posiedzeniu zarządu? „Nie bądź jak Ned Stark”

W znanej na całym świecie sadze fantasy „Pieśń lodu i ognia” George`a R.R. Martina, na podstawie której HBO nakręciło serial „Gra o Tron” , padają słynne już słowa: „Gdy grasz w grę o tron, wygrywasz lub umierasz – nie ma półśrodków” . Na szczęście w prawdziwym życiu stawki nie są tak brutalnie wysokie, co nie znaczy, że nie należy wyciągać lekcji z historii, które wydarzyły się w baśniowym Westeros – uważa prof. Bruce Craven z Columbia Business School.

QUIZ:

Wielka powtórka przed finałem. Jak dobrze znasz „Grę o Tron”?

Bruce Craven w zabawnie napisanym poradniku „Win or Die. Leadership Secrets from Game of Thrones” (ukazał się w USA nakładem wydawnictwa Thomas Dunne Books), analizuje po kolei najlepszych i najgorszych liderów Westeros z „Gry o Tron” , dając czytelnikowi wskazówki jakie działania są skuteczne, a jakich lepiej nie powielać w biznesie. I zaczyna od prostej rady: „Nie bądź Nedem Starkiem” , który przywiązywał dużą wagę do swoich wartości, wierząc, że są obiektywne, co kosztowało go głowę. Czy to znaczy, że lepiej działać jak Cersei Lannister, która nie uznawała półśrodków? To nie takie proste. Na szczęście prof. Craven uczy swojego czytelnika jak radzić sobie z konfliktem, budować odporność na trudne sytuacje i rozwijać inteligencję emocjonalną. A przede wszystkim jak zmienić niebezpieczeństwo w szansę, nawet, gdy biznesowi zagrażają potężne... smoki.