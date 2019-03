Twórcy „Gry o Tron” uchylają rąbka tajemnicy. To powinno ucieszyć fanów!

QUIZ:

Wielka powtórka przed finałem. Jak dobrze znasz „Grę o Tron”?

Już 14 kwietnia zobaczymy pierwszy odcinek ostatniego, ósmego sezonu kultowego serialu. Od dość dawna wiadomo, że seria zamknięta zostanie sześcioma odcinkami. Teraz twórcy ujawnili, kiedy nastąpią premiery poszczególnych epizodów. Okazuje się, że zmagania o Żelazny Tron będziemy oglądać w tygodniowych odstępach. Cztery ostatnie odcinki będą o ponad 20 minut dłuższe od pozostałych.

Oto daty premiery poszczególnych epizodów:

Odcinek 1 (14 kwietnia): 54 minuty



Odcinek 2 (21 kwietnia): 58 minut

Odcinek 3 (28 kwietnia): 1 godzina, 22 minuty

Odcinek 4 (5 maja): 1 godzina, 18 minut

Odcinek 5 (12 maja): 1 godzina, 20 minut

Odcinek 6 (19 maja): 1 godzina, 20 minut

Wielka bitwa

Pewne jest, że ukoronowaniem trwającej od 2011 roku serialowej sagi „Gra o tron” ma być gigantyczna scena walki. Poszczególni aktorzy już od miesięcy w licznych wywiadach zapowiadają, że fanów serii wraz z ostatnim sezonem czeka niezwykłe widowisko o potężnym ładunku emocjonalnym. Teraz Sophie Turner i Maisie Williams skupiły się szczególnie na finałowej bitwie, którą nagrywano przez aż 55 dni.

– Żaden trening na świecie nie mógłby nas przygotować kondycyjnie na to, czego wymagały te nocne zdjęcia – stwierdziła Maisie Williams na łamach „Vogue'a”. – Doszło to do takiego punktu, że o czwartej nad ranem rozglądałyśmy się i mówiłyśmy: „To niedorzeczne. Co my tu robimy?” – opowiadała. Sophie Turner przyznała, że ostatniego dnia zdjęć całkowicie się rozkleiła. – Nie mogłam się opanować! Płakałam godzinami, kiedy już skończyliśmy – mówiła. – To było jak zostawienie za sobą postaci, z którą dorastałam, prawie jak śmierć – dodawała.

„Gra o Tron” - co wiadomo?

Napięcie przed finałowym sezonem podgrzewa HBO. Stacja udostępniła na początku marca trailer produkcji. Czego się z niego dowiadujemy?

8. W Winterfell są wszyscy

Na przebitkach z Winterfell widzimy po kolei: Jona, Varysa, Daenerys, Samwella, Gendry'ego, Ser Joraha Mormonta, Ogara, Aryę, dwa smoki, Sansę, Brienne i Podericka. Wydaje się też, że w jednej ze scen pojawia się Bronn. Tak czy inaczej, za bardzo się nie przyzwyczajajcie. Większość z tych postaci z pewnością umrze.



7. Nocny Król może nie być zbyt inteligentny

Zakładając, że w trailerze widzimy kadr przedstawiający konia Nocnego Króla, który biegnie w kierunku Winterfell, trudno zrozumieć, dlaczego nie korzysta on z szybszego "środka transportu". Ma przecież w zanadrzu własnego lodowego smoka...



6. Kwestia kazirodztwa nie przeszkadza Jonowi i Daenerys?

W trailerze widzimy, że Jon i Daenerys wciąż trzymają wspólny front w walce. Albo Samwell Tarly nie powiedział im, że łączą ich więzy krwi, albo po prostu im to nie przeszkadza...



5. Cersei i alkohol

W ostatnim sezonie Cersei nie piła, ponieważ była w ciąży. Albo już urodziła dziecko, albo możemy się spodziewać, że ta historia nie skończyła się dobrze.



4. Tormund i Beric żyją!

Ostatni raz widzieliśmy ich na murze kiedy Nocny Król zamienił ich w stertę lodu, jednak już po trailerze wiemy, że przeżyli. Teraz możemy być świadkami tego, jak Tormund i Lady Brienne żyją długo i szczęśliwie, mając gromadkę ogromniastych dzieci.



3. Złota Kompania udowodni, że zasługuje na swoją nazwę?

Cersei zatrudniła najsilniejszą formację wojskową, aby pomogła jej w wysiłkach zdobycia Żelaznego Tronu. Połącz to z sojuszem z Euronem Greyjoyem i jego flotą oraz z nieuniknionym zmniejszeniem się armii Jona i Daenerys po konfrontacji z Białym Wędrowcami i okaże się, że to właśnie czarny charakter może być ważnym graczem w tej rozgrywce.



2. Czy Lord Varys przeżyje?

Varys, zwany Pająkiem, jest członkiem małej rady i Starszym nad Szeptaczami oraz szpiegiem, służącym królowi Siedmiu Królestw. W trailerze zapowiadającym 8. sezon widzimy, jak ukrywa się w kryptach Winterfell z kobietami i dziećmi. Sugeruje to pełne oblężenie stolicy Północy podczas najdłuższej bitwy w historii "Gry o Tron".



1. Kto goni Aryę?

Odkąd Arya została wytrenowana przez Jaqena H'ghara, jednego z Ludzi Bez Twarzy, mogłoby się wydawać, że nie zna ona pojęcia strachu. W trailerze widzimy jednak ją przerażoną i zakrwawioną, gdy ucieka korytarzami Winterfell. Wszyscy wiemy, że do rodowego zamku i siedziby rodu Starków zmierzają Biali Wędrowcy. Oglądając zapowiedź sezonu jednak mamy wrażenie, że jest to coś znacznie bardziej potężnego niż "lodowe zombie".