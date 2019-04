Gra o tron. Kiedy premiera 8. sezonu na HBO? O której pierwszy odcinek?

„Gra o tron” powraca z ostatnim sezonem. Pierwszy odcinek widzowie w Polsce będą mogli zobaczyć w poniedziałek 15 kwietnia od godziny 3:00 na antenie HBO i za pośrednictwem platformy streamingowej HBO GO. Powtórka zaplanowana została na kanale HBO tego samego dnia wieczorem o godzinie 20.10. HBO Polska zapowiada, że na początek dostępna będzie wersja z napisami, a opcja wyboru lektora ma pojawić się tak szybko, jak to możliwe.

„Ze względu na wymogi bezpieczeństwa, premierowe odcinki serialu są do nas przesyłane bardzo późno, praktycznie w ostatniej chwili. W związku z tym, w poniedziałek o godz. o 03:00 w HBO GO i na antenie HBO odcinek będzie dostępny wyłącznie w wersji z napisami. Wersję lektorską przygotujemy w ciągu dnia i udostępnimy tak szybko, jak to będzie możliwe” – czytamy w komunikacie HBO Polska. Sytuacja dotyczy premier wszystkich 6 odcinków.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

„Gra o tron” – ile odcinków?

Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że odcinek, który zobaczymy 15 kwietnia, będzie trwał 54 minuty. Kolejny będzie o 4 minuty dłuższy, ale dopiero po nich nastąpi prawdziwa uczta – kolejne cztery części mają bowiem po około 1 godzinę i 20 minut długości. Kolejne odcinki będą udostępniane na HBO GO i na antenie HBO co tydzień. Oznacza to, że wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

Oto daty premiery poszczególnych epizodów:

Odcinek 1 (15 kwietnia): 54 minuty



Odcinek 2 (22 kwietnia): 58 minut

Odcinek 3 (29 kwietnia): 1 godzina, 22 minuty

Odcinek 4 (6 maja): 1 godzina, 18 minut

Odcinek 5 (13 maja): 1 godzina, 20 minut

Odcinek 6 (20 maja): 1 godzina, 20 minut

Czy wiedziałeś, że...

16. Aktor wcielający się w rolę Ramsaya Boltona miał grać Jona Snowa

Iwan Rheon początkowo przez twórców był brany pod uwagę do roli Jona Snowa. Ostatecznie w postać tę wcielił się Kit Harrington, a Rheon zagrał sadystycznego bękarta Roose'a Boltona Ramsaya.



15. Jeden aktor wcielił się w role czterech postaci

Walijski aktor i kaskader Ian Whyte zagrał łącznie cztery role w "Grze o tron". W sezonach pierwszym i drugim był Nocnym Królem. W drugiej odsłonie grał także Gregora Clegane'a, a w trzecim nienazwanego olbrzyma. W piątym sezonie pojawił się jako gigant Wun Wun.



14. Sean Bean przez długi czas nie wiedział, kim byli rodzice Jona Snowa

Chociaż Sean Bean od początku wiedział, że grana przez niego postać - Ned Stark, umrze wcześnie w serialu, nie powiedziano mu o wielu innych punktach fabuły. Nie wtajemniczono go nawet w fakt, że Snow był jego bękarcim synem.



13. Ludzie nazywają swoje dzieci na cześć postaci z "Gry o tron"

W 2014 roku według Administracji Ubezpieczenia Społecznego w USA, imię Khaleesi było na 755. miejscu najpopularniejszych, nadawanych dziewczynkom.



12. Scena z jedzeniem końskiego serca była nieprzyjemnym przeżyciem dla Clark

Emilia Clark w wywiadzie przyznała, że serce konia było w rzeczywistości wielkim, gumowatym cukierkiem, który zdaniem aktorki w smaku przypominał... wybielacz.



11. Początkowo Daenerys Targaryen miała fioletowe oczy

W książkach członkowie rodziny Targaryen znani są ze swoich platynowych włosów i fioletowych oczu. Podczas zdjęć Daenerys i Viserys nosili fioletowe soczewki, jednak ostatecznie Benioff i Weiss zdecydowali, że negatywnie wpływają one na zdolność aktorów do przedstawiania emocji.



10. Wiele uśmierconych w serialu postaci, wciąż żyje w książkowej wersji

Do takich postaci należą m.in: Shireen i Stannis Baratheon, Barristan Selmy, Myrcella Baratheon i Mance Rayder.



9. Peter Dinklage myślał, że serial nie powstanie

Po nakręceniu odcinka pilotażowego David Benioff "wkręcił" Petera Dinklage'a, że realizacja serialu została anulowana. Przez sześć godzin Dinklage myślał, że nie ma pracy.



8. Możesz nauczyć się języka Dothraki

W 2014 firma Living Language wydała kurs tego języka, dzięki któremu każdy może mówić jak Khal Drogo. Opracowany został przez lingwistę Davida J. Petersona, który pracował z HBO przy scenach, w których wykorzystany został język.



7. Nagość w serialu nie była łatwa dla Emilii Clarke

Cała nagość w serialu i scena gwałtu, były trudne dla aktorki wcielającej się w Daenerys Targaryen. - Był czas, w którym powiedziałam, że potrzebuje odpocząć. Zaapelowałam o filiżankę herbaty, trochę popłakałam i byłam gotowa na następną scenę - mówiła Clarke w wywiadzie dla "Esquire".



6. Kit Harrington pojawił się na castingu z podbitym okiem

Dzień przed przesłuchaniem do "Gry o tron" Kit Harrington spotkał się ze swoją ówczesną dziewczyną w McDonald's. Ponieważ było tłoczno, przysiedli się do stolika, przy którym siedziała już jakaś para. Wkrótce siedzący naprzeciwko ich mężczyzna, zaczął rzucać komentarze o kobiecie, która przyszła z Harringtonem. Jak opowiadał aktor, dopiero kiedy wyzwał mężczyznę "na pojedynek" przed restauracją, zorientował się, że ten jest znacznie "większy", niż myślał. - Zostałem pobity - mówił Harrington w wywiadzie. - Z perspektywy czasu myślę jednak, że mężczyzna, który uderzył mnie w twarz, pomógł mi zdobyć pracę - dodał.



5. Peter Dinklage chciał odrzucić rolę Tyriona Lannistera

- Miałem wątpliwości z powodu tego, że serial należy do gatunku fantasy. Nie chciałem mieć długiej brody i spiczastych butów. Producenci zapewnili mnie jednak, że ta postać i ten świat nie będzie tak wyglądał. Powiedzieli mi o złożoności charakteru Tyriona Lannistera, że nie jest ani bohaterem ani czarnym charakterem, a kobieciarzem i pijakiem. Nakreślili jego piękny, ale wadliwy portret, dlatego się na to zdecydowałem - mówił w wywiadzie Dinklage.



4. Kilku znanych aktorów odrzuciło propozycję zagrania w serialu

Propozycję zagrania w serialu odrzucili m.in. Gillian Anderson ("Z Archiwum X") i Dominic West ("Prawo ulicy"). Wiadomo ponadto, że Sam Clafin ("Igrzyska śmierci", "Zanim się pojawiłeś") pojawił się na przesłuchaniach do roli Jona Snowa i Viserysa Targeryena, a Sam Heughan ("Outlander") przesłuchiwany był do różnych ról, w tym Renly'ego Baratherona i Lorasa Tyrella.



3. George R.R. Martin pojawił się w odcinku pilotażowym

Pisarz, autor sagi fantasy "Pieśń lodu i ognia", na której oparto fabułę "Gry o tron" zagrał epizodyczną rolę w pilotażowym odcinku serialu. Pojawił się jako gość na weselu Daenerys i Khala Drogo. Scena nie została zachowana w ostatecznej wersji pierwszego odcinka.



2. Role Catelyn Stark i Daenerys Targaryen

W odcinku pilotażowym w rolę Catelyn Stark wcieliła się Jennifer Ehle, a w rolę Daenerys Targaryen Tamzin Merchant. Później postaci te przejęły odpowiednio - Michelle Fairley i Emilia Clarke.



1. Odcinek pilotażowy okazał się wielką klapą

Odcinek pilotażowy "Gry o tron", ostatecznie musiał zostać nakręcony ponownie, ponieważ okazał się niezrozumiały dla odbiorców. Współtwórca serialu David Benioff tłumaczył w wywiadzie, że jednym z największych problemów było to, iż zaproszeni do obejrzenia odcinka pilotażowego, nie wywnioskowali z niego, że Jaimie i Cersei są rodzeństwem.Czytaj także:

